Hyland nomme Lubor Ptacek au poste de vice-président principal du marketing produit

Hyland fait évoluer ses produits et sa stratégie de mise sur le marché, annonçant une nouvelle phase de croissance pour alimenter l'entreprise agentique.

CLEVELAND, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, leader mondial de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et pionnier du Content Innovation Cloud™ natif de l'IA, a le plaisir d'annoncer la nomination de Lubor Ptacek au poste de vice-président principal du marketing produit. À ce poste de direction du marketing stratégique chez Hyland, il définira et exécutera le portefeuille mondial de l'entreprise et la stratégie de marketing des produits, définissant la façon dont les technologies natives de l'IA de Hyland sont positionnées, conditionnées et mises sur le marché dans les industries et les régions.

« Alors que Hyland continue de façonner l'avenir du contenu intelligent et de l'automatisation agentique, Lubor jouera un rôle essentiel en amplifiant notre vision de l'entreprise agentique », a déclaré Jitesh S. Ghai, PDG de Hyland. « Sa capacité démontrée à transformer l'innovation en succès commercial, associée aux équipes de classe mondiale de Hyland, renforcera encore la façon dont nous présentons notre technologie et apportons de la valeur aux clients et aux partenaires à mesure que nous continuons à nous développer. »

« Le leadership de Hyland en matière d'ECM et sa feuille de route d'entreprise agentique m'ont motivé à rejoindre l'entreprise », a déclaré M. Ptacek. « Je me réjouis de travailler avec nos équipes talentueuses afin de présenter des produits convaincants, d'avoir un impact sur le marché et d'aider les clients à exploiter tout le potentiel du contenu intelligent et de l'automatisation agentique dans leur entreprise. »

M. Ptacek possède plus de vingt ans d'expérience dans la direction d'équipes de marketing produit pour des sociétés de logiciels d'entreprise de premier plan, notamment Egnyte, OpenText et Documentum. Il a également été membre du conseil d'administration de l'AIIM (Association for Intelligent Information Management) International. Avec une capacité démontrée à façonner des récits de catégorie, à diriger des lancements de produits et à doter les équipes de commercialisation des outils nécessaires pour réussir, M. Ptacek renforce la capacité de Hyland à conduire une croissance différenciée et un impact commercial.

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À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente aux organisations avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'organisations dans le monde entier, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec ceux qu'elles servent. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

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