HyperGuest et Vervotech annoncent un partenariat pour Distribution 2.0

PUNE, Inde, 14 septembre 2021 /PRNewswire/ -- HyperGuest annonce un partenariat avec Vervotech, le leader mondial de la cartographie (mapping) des hôtels et des chambres, dans le cadre d'un accord qui permet aux API des clients d'HyperGuest du monde entier de recevoir un contenu unifié et dédupliqué via la plateforme de cartographie d'hôtels de Vervotech à un tarif réduit.

Les agences de voyage utilisant les propriétés d'HyperGuest bénéficieront d'un taux de précision du contenu de 99,999 % via la plateforme Vervotech Mappings. Il augmentera les conversions pour leurs clients existants et le temps de mise sur le marché pour les nouveaux clients intéressés par la plateforme HyperGuest pour se connecter directement à Hotel Inventory.

La plateforme Vervotech Mappings permet au contenu des agences de voyage du monde entier d'améliorer l'expérience utilisateur pour les réservations hôtelières. La plateforme est une nouvelle technologie pour le contenu hôtelier avec une approche qui vise à rendre le secteur plus efficace.

L'algorithme alimenté par l'IA normalise les attributs de contenu tels que les classements par étoiles, les infrastructures, le géocodage, les noms/marques, les descriptions, les images, les attractions locales et autres contenus statiques, améliorant ainsi l'exactitude et la pertinence du contenu, pour stimuler les ventes et réduire les erreurs de réservation.

Quels avantages pour les agences de voyages ?

Mises à jour en temps réel du contenu et renseignements sur le contenu.

Amélioration de la conversion et de la déduplication des stocks.

Précision de la cartographie de 99,999 % et couverture de la cartographie à 98 % avec un temps de traitement réduit.

Du contenu éclairé qui offre une expérience utilisateur simplifiée.

Marc Armengol, VP International Business Development chez HyperGuest, a déclaré : « Cartographier vos propres contrats, obtenus grâce à HyperGuest, et les taux de la marketplace d'HyperGuest par rapport aux stocks de tiers, est le moyen de garantir le meilleur choix possible pour le voyageur. Nous contribuons tous deux, Vervotech et HyperGuest, à raccourcir certains des processus les plus fastidieux, qui sont la connectivité et la cartographie, et laissons nos partenaires concentrer toutes leurs ressources sur la génération de revenus. »

Marvel Puri, VP Partenariats chez Vervotech, a déclaré, « HyperGuest est de plus en plus populaire au sein de nos clients, il permet vraiment aux agences d'augmenter leurs recettes pour les ventes de chambres. En tant qu'agence de voyage, lorsque vous travaillez avec un si bon partenaire fournisseur, la cartographie est la véritable clé pour obtenir de meilleurs résultats. Avec ce partenariat, Vervotech Mappings rendrait le processus d'intégration encore plus rapide. De plus, à mesure que le voyage reprend du terrain, nous voulons que les clients aient facilement accès aux cartographies de notre part. »

