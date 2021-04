Hyundai da a conocer el vehículo Santa Cruz Sport Adventure, que rompe todos los moldes del segmento

FOUNTAIN VALLEY, Calif., 15 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hyundai dio a conocer hoy su altamente esperado vehículo Santa Cruz Sport Adventure. El Santa Cruz 2022 abrirá nuevos caminos en los segmentos de SUVs, camionetas y vehículos "crossover", al ofrecer un verdadero vehículo apto para los deportes y la aventura, diferente a cualquier otro existente en el mercado de Estados Unidos. El Santa Cruz cuenta con un impresionante pero al mismo tiempo sofisticado diseño, potentes y eficientes sistemas de propulsión, una flexible cama abierta para carga, una conectividad de avanzada y una muy maniobrable plataforma de tracción en las cuatro ruedas que es igualmente cómoda tanto en ambientes urbanos como en sitios propicios para las aventuras. El Santa Cruz Sport Adventure entrará en producción en Montgomery, Alabama, en junio y estará disponible para la venta en el verano. La adición del Santa Cruz a la producción de la HMMA sumará un estimado de 1,200 empleos a la economía de Estados Unidos.

Hyundai también está creando para finales de abril un sistema de reservación temprana para el Santa Cruz en el mercado de Estados Unidos en https://www.hyundaiusa.com/.

"El Santa Cruz, con su impresionante estilo, abre la vía hacia un totalmente nuevo territorio en el segmento, tanto para Hyundai como para toda la industria en general. La flexibilidad de una cama abierta acoplada a la seguridad que brinda una cabina cerrada cumplimenta las cambiantes necesidades de cada día de los compradores amantes de las aventuras, mientras potentes y eficientes motores y una soberbia maniobrabilidad garantizan que sea un placer conducir tanto en ambientes urbanos como en todo tipo de terrenos. Nuestros clientes pensarán cómo han podido vivir sin este vehículo hasta ahora", dijo José Muñoz, presidente y Director ejecutivo (CEO) de Hyundai Motor North America.

¿Por qué el Santa Cruz?

El Santa Cruz fue desarrollado para ser el máximo vehículo deportivo de aventura, un sobrenombre confirmado en las investigaciones iniciales llevadas a cabo entre consumidores de Hyundai. La investigación encontró que hay consumidores que con frecuencia viven en ambientes urbanos pero cuyos estilos de vida incluyen la necesidad de irse para disfrutar de todo tipo de aventuras durante los fines de semana. Muchos de esos consumidores llevan consigo diferentes artículos y equipos que necesitarían ser transportados en una cama abierta de camioneta en vez del espacio de carga de una carrocería típica de SUV. Estos compradores quieren un medio de transporte versátil que sea igualmente flexible a la hora de desplazarse en ambientes urbanos, sitios de aventuras, tareas ocupacionales e incluso para poder transportar materiales para hacer mejoras en la casa. El Santa Cruz cuenta con un área de cama abierta, que incluye una cubierta de lona con cerradura, tapa para ocultar la carga y versátiles accesorios para la extensión de la cama. Al mismo tiempo, estos clientes siguen apreciando la segura utilidad de un SUV compacto, con su comodidad, su espacio para los pasajeros, su ahorro de combustible y facilidad de parqueo. El Santa Cruz, con su único e impactante diseño, crea un totalmente nuevo segmento que satisface las necesidades de estos compradores específicos como ningún otro vehículo lo hizo antes.

Todo en el Santa Cruz refleja una dualidad de propósito en la ejecución de su diseño. Este vehículo de categoría totalmente nueva posee toda una variedad de características que se entremezclan de forma muy equilibrada:

Práctico para la vida urbana y para el disfrute de aventuras al aire libre

Flexibilidad para el trabajo y para la diversión

Aspecto fuerte pero muy atractivo

Buen espacio disponible, con gran maniobrabilidad

Espacio abierto para carga, y almacenaje seguro, con cerradura

Capacidad de arrastre y eficiencia en el combustible

La imagen delantera del Santa Cruz despliega un emblemático esquema de luces ocultas que sólo se hace visible en el interior de la rejilla cuando se encienden. Las luces de rodamiento diurno - Daytime Running Lamps (DRLs por su sigla en inglés) presentan un diseño paramétrico en forma de piedra preciosa con detalles muy precisos de alta tecnología. Una llamativa rejilla en forma de cascada ocupa toda la parte del frente, con un elemento de placa de deslizamiento visible desde la parte delantera inferior. Un voluminoso capó, así como los parachoques, provocan una imponente primera impresión.

De perfil, el Santa Cruz da señales de un deportivo pero muy capaz espíritu. Los pilares A y C presentan inclinaciones hacia adelante y hacia atrás, más definidas que las de los vehículos utilitarios típicos de cama abierta. Grandes ruedas de aleación de 20 pulgadas, con un diseño triangular de facetas múltiples en forma de estrella, están rodeadas por voluminosos arcos similares a una armadura, que transmiten el potencial de articulación de la rueda y sus capacidades para transitar por todo terreno. Los volúmenes de los costados de la carrocería contrastan con las precisas superficies de bordes triangulares y las líneas de carácter de radio estrecho.

En la parte trasera, un emblemático diseño visual de iluminación en forma de "T" aporta una sensación visual de amplitud y distingue al Santa Cruz de cualquier otro vehículo en la carretera. La funcional cama trasera también cuenta con un almacenaje seguro y que se puede proteger con una cerradura, todo ello integrado con facilidad al diseño general. Las luces traseras de cola tienen una inscripción que dice: "Diseñado en California", como un testimonio de la pasión de los equipos de diseño de Hyundai que radican en California. Pequeños y discretos detalles de diseño como este se pueden encontrar por todo el exterior y también en el interior.

Diseño interior

El interior del nuevo Santa Cruz proyecta una sofisticada y refinada apariencia. El contrastante y resistente motivo, pero refinado al mismo tiempo, coincide con la audacia del exterior, con un ambiente técnico que atrae a aquellos que aprecian las tecnologías de vanguardia en su vida diaria. Cuenta con un diseño de doble cabina envolvente que "encapsula" a cada pasajero. Los equipos de diseño pusieron la mira en la facilidad para entrar y salir y la comodidad ergonómica en viajes largos. La pantalla en la columna central tiene una apariencia de pantalla de info entretenimiento sin bordes, con unas impresionantes 10 pulgadas de visibilidad. La pantalla opcional central mide 10 pulgadas. Debajo de los asientos traseros, hay convenientes espacios de almacenamiento en la cabina. Para completar el ambiente de primera, también hay disponible un sistema de audio Bose®.

Potentes y eficientes sistemas de propulsión - Powerful and Efficient Powertrains

El Santa Cruz ofrece dos potentes, flexibles y eficientes sistemas de propulsión. El motor estándar es de 2.5 litros de inyección directa en línea y de cuatro cilindros, con un estimado de 190+ caballos de fuerza y 180+ lbs. por pie de torque. Este motor se acopla a una transmisión automática hidráulica de ocho velocidades para una rápida aceleración y una excelente eficiencia. El Santa Cruz también ofrece un motor turbo inyectado con un estimado de 275+ caballos de fuerza y 310+ libras por pie de torque enlazado a una transmisión automática de doble embrague (DCT) y ocho velocidades. Esta DCT incluye palancas de cambio ubicadas en el timón para cambios manuales por parte del conductor.

Transmisión automática de ocho velocidades

La transmisión automática de ocho velocidades para el motor estándar de 2.5 litros proporciona rápidos y efectivos cambios de velocidad, para una atractiva y eficiente experiencia de manejo. Esta transmisión automática aporta una proporción de rango tanto en las velocidades de salida altas o bajas, lo que permite una aceleración adicional fuera de la línea y un desplazamiento más silencioso y con menor consumo de combustible en la carretera. Un convertidor de par de canal hidráulico multidisco, controlado de forma individual, mejora la capacidad de respuesta al expandir la banda de conexión directa, mientras una bomba de aceite de tamaño reducido y rodamientos de bolas dobles minimizan las pérdidas por fricción.

Avanzada capacidad HTRAC® AWD y arrastre – Advanced HTRAC® AWD and Towing Capability

Ambos modelos, el de 2.5 litros y cuatro cilindros, y el de 2.5 litros y cuatro cilindros turbo ofrecen la capacidad de HTRAC® all-wheel drive (tracción en las cuatro ruedas) para una total confianza cuando el vehículo se desplaza por terrenos no urbanos o para esa tranquilidad de espíritu adicional cuando se conduce a través de una nevada inesperada. El sistema HTRAC AWD fue desarrollado como un sistema multi modal, y proporciona un embrague electrónico de par variable, dividido con control activo de par entre los ejes delantero y trasero. Los modos de conducción elegibles por el conductor, HTRAC Normal, Sport y Smart ayudan a ofrecer un control confiable en todo tipo de condiciones del tiempo. El modo "Sport" brinda una sensación de más agilidad al enviar más torque a las ruedas traseras, para una experiencia de conducción más deportiva, más dinámica. Este sistema posee una amplia gama de variabilidad en la distribución del torque, afinado para condiciones tales como una aceleración en línea recta, curvas tomadas a mediana y alta velocidad, y arranque en pendiente ascendente. Para aquellos clientes que prefieran remolcar sus equipos para disfrutar el fin de semana, el motor de 2.5 litros y cuatro cilindros tiene una capacidad de arrastre de 3,500 libras, y el modelo 2.5 litros turbo AWD (tracción en las cuatro ruedas) tiene una generosa capacidad de arrastre de 5,000 libras.

Dimensiones compactas permiten al mismo tiempo una soberbia maniobrabilidad

El Santa Cruz hace un uso muy eficiente de sus dimensiones compactas, al ofrecer una gran utilidad junto con una excelente maniobrabilidad. Su distancia entre ejes más corta y sus dimensiones generales más pequeñas hacen que sea un placer maniobrar y parquear en un estacionamiento urbano difícil, con un extraordinario radio de giro de lado a lado de tan solo 20.0 pies.

Especificaciones (pulg.) Santa Cruz Tacoma Ridgeline Frontier Largo 195.7 212.2 210.0 205.5 Ancho 75.0 75.2 78.5 72.8 Alto 66.7 70.7 70.3 70.1 Distancia entre ejes 118.3 127.4 125.2 126.0 Largo de la cama Superior 48.4 Menor 52.1 60.4 63.6 59.4 Area de la carrocería (pies cuadrados.) 101.9 109.7 114.6 103.9



















Afinación del chasis, refinada y de gran respuesta

El Santa Cruz fue desarrollado teniendo en cuenta dinámicas de conducción realzadas y una respuesta de gran desempeño, en toda una amplia variedad de terrenos urbanos y en condiciones de manejo en caminos no asfaltados o superficies de todo tipo. La distancia entre ejes más corta, sus voladizos cortos y su amplia presencia crean una postura bien plantada que tiene como resultado una agilidad excepcional en entornos urbanos. Estas especificaciones también proporcionan una confiable agilidad cuando se transita por terrenos agrestes. Disponible con ruedas de aleación de 20 pulgadas, provistas de anchos neumáticos para toda temporada y para todo terreno, que ofrecen un excelente agarre en todo tipo de superficie y un ágil carácter de conducción en toda una variedad de superficies de las vías. También hay disponibles ruedas de 18 pulgadas con neumáticos con rebordes más anchos para las aventuras fuera de las carreteras.

Seguridad SmartSense de Hyundai

El Santa Cruz cuenta con excelentes sistemas activos y pasivos para la seguridad, con toda una gama de avanzadas tecnologías de seguridad que forman parte de la serie SmartSense de seguridad de Hyundai (Hyundai SmartSense Safety Feature).

Componentes del Sistema estándar de seguridad SmartSense

Estándar Ayuda para evitar colisión al frente - Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con Detección de peatones y ciclistas (w/ Pedestrian and Cyclist Detection)

• Ayuda para mantenerse en el carril - Lane Keeping Assist (LKA)

• Alerta para la atención del conductor - Driver Attention Warning (DAW)

• Componentes de seguridad opcionales



Ayuda para evitar colisión en el punto ciego - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

Opcional Ayuda para salir del vehículo con seguridad - Safe Exit Assist (SEA)

Opcional Pantalla de visión del punto ciego - Blind-spot View Monitor (BVM)

Opcional Ayuda para conducción en carretera – Highway Drive Assist (HAD)

Opcional Pantalla de visión circundante - Surround View Monitor (SVM)

Opcional Ayuda para evitar colisión con tráfico trasero – Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)

Opcional

Sistemas avanzados para la ayuda al conductor - Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

Los conductores no quieren poner nada en riesgo cuando se trata de proteger a sus pasajeros, por lo que Hyundai ha ampliado sus tecnologías disponibles de seguridad SmartSense hasta el nuevo Santa Cruz. Esta generosa serie de avanzados componentes de seguridad incluye muchos innovadores sistemas de ayuda para el conductor, entre ellos:

Ayuda para evitar colisión al frente (con detección de peatones, ciclistas y cruces de calles) -Forward Collision-Avoidance Assist (with Pedestrian, Cyclist and Junction-Turning Detection)

Si el vehículo que va delante de repente disminuye la velocidad, o si se detecta un posible riesgo de choque al frente, tal como un vehículo detenido o un peatón, el sistema FCA emite una alerta. Tras la alerta, si el riesgo de colisión se incrementa, el FCA puede de forma automática ayudar con un frenado de emergencia. Mientras se está conduciendo, si hubiere riego de choque con un ciclista o un vehículo que se acerca por el frente mientras se gira a la izquierda en una intersección, el FCA puede de forma automática ayudar con frenado de emergencia.

Ayuda para evitar colisión en el punto ciego - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

Cuando se pone en marcha la señal de giro para cambiar de carril, si hubiere un riesgo de colisión con un vehículo en la parte trasera, el sistema BCA emite una señal de alerta. Tras la alerta, si el riesgo de choque se incrementa, el sistema BCA de forma automática controla el vehículo para ayudar a evitar el choque. Si al salir de un espacio de parqueo paralelo hubiere un riesgo de choque con un vehículo por la parte trasera, el sistema BCA automáticamente ayuda con frenado de emergencia.

Ayuda para evitar colisión con tráfico trasero - Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)

Si hubiere un riesgo de choque con un vehículo que se esté acercando por el lado izquierdo o el derecho cuando se esté dando marcha atrás, el sistema emite una alerta. Tras la alerta, si el riesgo de colisión se incrementa, el sistema de forma automática ayuda con frenado de emergencia. .

Ayuda para mantenerse en el carril - Lane Keeping Assist (LKA)

Si el conductor se sale del carril sin poner la señal de giro, el sistema LKA emite una alerta. Cuando se detecta una salida del carril, el sistema LKA automáticamente ayuda con la dirección del vehículo para ayudar a prevenir que se salga del carril.

Ayuda para conducción en carretera - Highway Driving Assist (HDA)

El Sistema de Ayuda para conducir en carretera - Highway Driving Assist (HDA) es un sistema que ayuda a mantener la distancia establecida del vehículo que va delante cuando se conduce por una carretera, y ayuda a mantener centrado el vehículo en el carril mientras se está conduciendo, incluidas las curvas. El HDA también puede contribuir a mantener la velocidad del vehículo de acuerdo con los límites de velocidad enunciados en los postes en las carreteras federales interestatales.

Pantalla de visión del punto ciego - Blind-Spot View Monitor (BVM)

Si el conductor activa una señal de giro, el BVM proyecta una imagen de la vista correspondiente en el espejo retrovisor en la pantalla del panel de instrumentos.

Pantalla de visión circundante - Surround View Monitor (SVM)

El Sistema de visión circundante despliega una imagen a vuelo de pájaro de los alrededores del auto, para ayudar a entrar o salir de algún espacio de parqueo.

Ayuda para salir con seguridad del vehículo - Safe Exit Assist(SEA)

Si un pasajero intenta abrir la puerta para salir del vehículo en una parada, y se detecta que un auto se está acercando por detrás, el sistema SEA emite una alerta. El sistema SEA también ayuda a mantener las puertas cerradas mediante la operación del cierre electrónico para niños cuando un vehículo se acerca por la parte trasera.

Control de crucero inteligente - Smart Cruise Control (SCC)

El Control de crucero inteligente mantiene una distancia del vehículo que se encuentra adelante, y también mantiene la velocidad seleccionada por el conductor. El vehículo puede parar y arrancar de manera automática cuando el vehículo que va delante se detiene durante un breve tiempo.

Alerta para la atención del conductor - Driver Attention Warning (DAW)

Este sistema DAW muestra el nivel de atención del conductor mientras está conduciendo, y puede emitir una alerta cuando se detectan señales de descuido por parte del conductor.

Avanzado info entretenimiento, conectividad y conveniencia

El Santa Cruz proporciona una conectividad ininterrumpida y tecnología que ayuda a los conductores a liberarse del estrés diario de los largos desplazamientos, del tráfico congestionado, los problemas en la vía y las distracciones. Los conductores también esperan estar conectados a donde quiera que vayan, y el Santa Cruz posee esta capacidad.

El Santa Cruz cuenta de forma estándar con una pantalla táctil de ocho pulgadas, a todo color. También hay disponibles los sistemas inalámbricos Wireless Apple CarPlay® y Android Auto®, para que permanecer conectados sea más fácil que nunca. El acoplamiento inalámbrico de forma automática conecta un "smartphone" Android o Apple, de manera que el conductor puede mantener su teléfono en su bolsillo o en una cartera o mochila. Los propietarios pueden mantener recargados sus equipos utilizando un cargador inalámbrico Qi, disponible a petición. El Santa Cruz también cuenta con Llave digital (Digital Key) que funciona con una aplicación específica en el "smartphone". La aplicación de Llave digital de Hyundai también permite a los "smartphones" controlar sistemas selectos del vehículo por control remoto. Los usuarios pueden cerrar y abrir el vehículo, activar la alerta de pánico y echar a andar el motor. La Llave digital les permite a los propietarios dejar en casa las llaves tradicionales y también compartir con seguridad las llaves con familiares y amigos. En la actualidad la Llave digital es solamente compatible con teléfonos que utilicen el sistema operativo Android.

El sistema de navegación del Santa Cruz cuenta con una pantalla dividida que posee la capacidad para ejecutar múltiples tareas. El Santa Cruz también tiene un sistema de sonido Bose® Premium, con ocho bocinas.

Sistema Blue Link® Connected Car

El Santa Cruz recibe muchos realces en el sistema Blue Link® Connected Car. Al igual que en la mayoría de los modelos de Hyundai, el sistema Blue Link es gratuito durante tres años e incluye componentes tales como Arranque por control remoto con control de la climatización (Remote Start with Climate Control), Apertura y cierre de las puertas por control remoto (Remote Door Lock/Unlock), Recuperación de vehículo robado (Stolen Vehicle Recovery) y Búsqueda de destinación por voz (Destination Search by Voice) y otros más. Se puede acceder a las capacidades de Blue Link mediante los controles interiores en el auto o a través del portal en internet MyHyundai.com, la aplicación para "smartphone" MyHyundai with Blue Link, la capacidad Amazon® Alexa Blue Link y la aplicación Blue Link Google Assistant. Algunos componentes se pueden controlar mediante las aplicaciones para "smartwatch" Android Wear™ y Apple Watch™.

Los componentes principales del Santa Cruz 2022 incluyen:

Arranque por control remoto (Remote Engine Start) que permite al propietario calentar o refrescar de manera remota el vehículo utilizando el botón de encendido del Santa Cruz en modelos equipados con Llave de proximidad (Proximity Key) y Botón de arranque (Push Button Start).

en modelos equipados con Llave de proximidad (Proximity Key) y Botón de arranque (Push Button Start). Manejo del perfil de control remoto (Remote profile management) — almacena ajustes selectos del vehículo en la nube Blue Link, con la capacidad de actualizarlos y volverlos a instalar en el vehículo, personalizados según el gusto y preferencias del conductor

Realces en el Sistema de control remoto:

Calefacción y ventilación de los asientos por control remoto (encendido / apagado / nivel para cada asiento con calefacción y o refrigeración) Selección del perfil (instala ajustes individuales del conductor de la posición de los asientos y los espejos laterales)

Notificaciones del estado del vehículo (Vehicle Status Notifications) — si el vehículo se deja con las puertas o ventanillas abiertas, los clientes recibirán una notificación

Puntos de interés enviados al auto (POI Send to Car) ahora con Waypoints (capacidad para enviar hasta tres puntos de interés, que serán entregados en el vehículo juntos y de forma automática establecen el orden de las destinaciones)

Realce de la Alerta de mantenimiento (Maintenance Alert Enhancement) — el rastreo de los intervalos de mantenimiento es ahora visible en el sistema multimedios, con capacidad para reajustarlos

Hay disponibles más detalles sobre vehículos específicos equipados con Blue Link en www.hyundaibluelink.com.

Mantenimiento gratuito de Hyundai y la Mejor garantía de Estados Unidos (America's Best Warranty®)

El Mantenimiento gratuito de Hyundai (Hyundai Complimentary Maintenance) es la más reciente adición al programa Hyundai Assurance, el cual promete crear una mejor experiencia para los compradores y propietarios de vehículos Hyundai. Hyundai Assurance está compuesto de Owner Assurance, que ahora incluye mantenimiento gratuito, y de Shopper Assurance, y de conjunto les ofrecen a los clientes toda una variedad de formas para simplificar el proceso de compra y mejorar la propiedad del auto y la experiencia de servicio. Entre otros detalles de esta promesa están:

La Mejor garantía de Estados Unidos (America's Best Warranty): garantía del tren motor limitada de 10 años / 100,000 millas; garantía limitada de vehículo nuevo de 5 años / 60,000-millas, y garantía anti-perforación de 7 años

Mantenimiento gratuito: cambios normales de aceite y rotación de los neumáticos por 3 años o 36,000 millas

Hyundai Motor America

Hyundai Motor America considera que todos merecen lo mejor. Desde la manera en que diseñamos y construimos nuestros autos hasta la forma en que tratamos a las personas que los conducen, lograr que las cosas sean mejores es el objetivo de todo lo que hacemos. Las ricas líneas de autos, SUVs y vehículos eléctricos de combustible alternativo así como los vehículos de batería de combustible de Hyundai, todos con la más alta tecnología, están respaldadas por la garantía Hyundai Assurance — nuestra promesa de crear una mejor experiencia para nuestros clientes. Todos los vehículos Hyundai son vendidos y reciben servicio en más de 820 concesionarios en todo el país, y casi la mitad de los que son vendidos en Estados Unidos está construida en la Planta manufacturera de Hyundai Motor situada en Alabama (Hyundai Motor Manufacturing Alabama). Hyundai Motor America tiene su sede en Fountain Valley, California, y es una subsidiaria de Hyundai Motor Company de Corea.

Por favor, visite nuestra Sala de Prensa en www.HyundaiNews.com

Hyundai Motor America en Twitter | YouTube | Facebook | Instagram

