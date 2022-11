Hyundai Mobis entwickelt Logistik und kollaborative Roboter mit seinen grundlegenden Mobilitätstechnologien

Entwicklung von mobilen kollaborativen Robotern und selbstfahrenden Logistikrobotern – ein integriertes System zur Steuerung mehrerer Roboter.

Die Implementierung in allgemeinen Fertigungsstätten und intelligenten Fabriken wird menschenfreundliche robotische Dienstleistungen ausweiten.

Roboter-Radtechnologie wird voraussichtlich den Anwendungsbereich von Robotiklösungen für den Außenbereich erweitern.

SEOUL, Südkorea, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330), ein Pionier in der Branche für intelligente Mobilitätslösungen der Zukunft, hat bekannt gegeben, dass es vor kurzem die Entwicklung von Systemen mobiler kollaborativer Roboter und logistischer Robotik basierend auf autonomem Fahrbetrieb abgeschlossen hat, die für den Pilotbetrieb in seinem Ulsan-Werk implementiert wurden. Die kollaborativen Roboter und Logistikroboter können in der Fertigung, in Vertriebszentren sowie an Servicestandorten eingesetzt werden. Hyundai Mobis ist es auch gelungen, ein exklusives integriertes Controller- und Steuerungssystem zu entwickeln, das für die Bereitstellung der Roboterlösungen erforderlich ist.

Collaborative robots developed by Hyundai Mobis

Die mobilen Roboter mit Gelenkarmen bewegen sich autonom in verschiedenen Umgebungen, wie in Fabriken oder Büros, und erledigen Aufgaben in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Mitarbeitern. Mobile kollaborative Roboter sind mit Kameras und LiDAR-Sensoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, sich in verschiedene Richtungen, wie vor und zurück oder seitlich, zu bewegen.

Das bei Weitem wichtigste Merkmal dieser Roboter ist, dass sie in der Lage sind, mobile Dienste anzubieten. Im Gegensatz zu allgemeinen Industrierobotern oder tragbaren Robotern dienen mobile kollaborative Roboter verschiedenen Zwecken, sowohl zu Hause als auch in kommerziellen Räumen. Die Sichtkameras und beweglichen Arme der Roboter ermöglichen es ihnen, interaktive Aufgaben mit ihren menschlichen Kollegen auszuführen, wie Produkte auf Regalen anzuordnen oder eine Tasse Kaffee, die ein Barista eingeschenkt hat, an einen Tisch zu bringen.

Die selbstfahrenden Logistikroboter, die auch von Hyundai Mobis entwickelt wurden, sind Niederflurroboter, die sich frei zwischen Produktionslinien und Verteilungslagern bewegen, um Versorgungsgüter oder Waren zu transportieren. Die 152 mm hohen Roboter können bis zu 200 kg transportieren und Lasten bis zu 12 cm anheben. Mithilfe von LiDAR, Kamerad und Ulraschallsensoren sind diese Roboter in der Lage, ihre eigene Position am Standort zu identifizieren und Materialien auf optimalen Wegen zu liefern, wobei Mitarbeiter und Hindernisse umfahren werden.

Darüber hinaus hat Hyundai Mobis für ein System gesorgt, das eine integrierte Steuerung mehrerer selbstfahrender Logistikroboter in einem Arbeitsbereich ermöglicht. Der Schlüssel zu diesem Steuerungssystem ist die Vermeidung von Kollisionen und Blockaden zwischen Robotern. Hyundai Mobis hat einen proprietären Algorithmus entwickelt und angewendet, der die Bewegung mehrerer Roboter in Echtzeit prognostiziert und steuert.

Hyundai Mobis entwickelt außerdem ein Robotersystem, das im Freien eingesetzt werden kann. Das System wird mit der Roboter-Radtechnologie ausgestattet sein, die entwickelt wurde, damit Roboter sich sicher im Freien bewegen können, einschließlich auf Steigungen und unebenen Straßen. Der eingebaute Steuerungsalgorithmus des Roboter-Rades wird verschiedene Fahrbewegungen ermöglichen, einschließlich einer 360-Grad-Null-Drehung und einer seitlichen Krabbenbewegung.

Lee Seung-Hwan, Head of Advanced Engineering bei Hyundai Mobis, sagte: „Wir sind auf der Suche nach innovativen und kreativen Ideen zur Entwicklung sicherer und präziser Robotertechnik. Wir hoffen diese kollaborativen Menschen-Roboter-Lösungen nutzen zu können, um den Umfang unseres Geschäfts weiter auszubauen."

Hyundai Mobis plant die Entwicklung verschiedener Roboterplattformen basierend auf den elementaren Technologien der mobilen kollaborativen Roboter und selbstfahrenden Logistikroboter, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Das Projekt wird sich auf die Weiterentwicklung der Mensch-Roboter-Schnittstelle, Roboterantrieb und Robotersteuerungstechnologien konzentrieren, die in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden, wie intelligente Fabriken, Vertriebszentren, Büros und Haushalte.

Im März hat Hyundai Mobis im Rahmen seiner Initiative zur Sicherung langfristiger Wachstumsmotoren seinem Geschäftsportfolio UAM (Urban Air Mobility) und Robotik hinzugefügt und gleichzeitig sein Ziel angekündigt, das Geschäftsmodell so zu skalieren, dass es Wachstumsbereiche der nächsten Generation umfasst.

