Hyundai Mobis reçoit le reçoit le prix PACEpilot 2022 d'Automotive News

Dispositif de direction des roues arrière à double actionneur où chaque roue arrière est pilotée individuellement

Le seul fournisseur de composants automobiles en Asie à avoir remporté le PACEpilot pour ses performances inégalées.

Une technologie de direction avancée, optimisée pour les véhicules de grande taille, y compris les véhicules électriques et les pick-ups, devrait augmenter les commandes des constructeurs automobiles mondiaux.

SÉOUL, Corée du Sud, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) a reçu le titre PACEpilot Innovation to Watch 2022 d'Automotive News lors de la cérémonie de remise des prix du 19 septembre. Ce prix récompense les innovations post-pilotes et pré-commerciales dans le domaine de l'automobile et de la mobilité future.

Hyundai Mobis Dual Actuator Rear Wheel Steering System

Hyundai Mobis a été récompensé pour son dispositif de direction des roues arrière à double actionneur. Il s'agit d'un système avancé de direction des roues arrière, qui permet aux roues arrière gauche et droite de se déplacer indépendamment dans différentes directions avec un angle maximal de 10 degrés.

De manière traditionnelle, le dispositif à actionneur unique et le dispositif à double actionneur ne permettaient aux deux roues arrière de tourner que jusqu'à 10 degrés et 3 degrés, respectivement. Cependant, Hyundai Mobis a réussi à presque tripler cet angle grâce à son nouveau système de direction.

Le système est capable de réduire le rayon de braquage jusqu'à 25 % et d'améliorer en conséquence la stabilité et le confort lorsque le véhicule effectue un virage à grande vitesse. Il devrait être utile notamment sur les routes étroites et en cas de manque de places de stationnement. En outre, la demande de dispositifs de direction des roues arrière augmente dans le cas des véhicules électriques dont l'empattement est plus grand.

Hyundai Mobis a été récompensé par le prix PACEpilot d'Automotive News à la suite d'un examen approfondi par un jury indépendant, incluant une demande écrite détaillée et une session de présentation virtuelle.

« Nos recherches tournées vers l'avenir, notamment en matière de conduite autonome et de véhicules électriques, ont enfin porté leurs fruits, avec une nouvelle innovation. Au-delà de ce dispositif de direction des roues arrière à double actionneur, nous allons pousser le développement de notre nouvelle technologie de module e-corner, qui permet aux quatre roues de se déplacer indépendamment, afin que nous puissions prendre la tête du marché mondial », a déclaré le directeur Byeong Hoon Lee, à la tête de la division Sécurité du châssis de Hyundai Mobis.

Hyundai Mobis travaille actuellement sur un module e-corner, une technologie de mobilité de nouvelle génération qui réunit les dispositifs de direction, de freinage et de suspension avec un moteur électrique sur chacune des quatre roues d'un véhicule.

