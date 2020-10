HYVE sluit zich aan bij het Bithumb Global Learning Program seizoen 9 & opent competities voor handelaren.

Bithumb Global voorziet in strengere veiligheidsmaatregelen, een motor die overeenkomt met een lage orde wachttijd met eigen technologie en geavanceerde algoritmen, plus een vriendelijker gebruikersinterface.

Javier Sim, mede-oprichter/directeur van Bithumb Global op het platform:

"Sinds de betalancering van Bithumb Global in mei 2019 heeft het meer dan een miljoen gebruikers wereldwijd aan boord gehad, en hun dagelijkse handelsvolume heeft meer dan 381 miljoen dollar overschreden. Het is de enige beurs geworden die in 2019 is opgericht die tot de beste handelsplatformen ter wereld behoorde."

Bestuursvoorzitter Tudor Stomff zei over de nieuwe samenwerking:

"We zijn al een tijd in gesprek met Bithumb Global en zijn blij te kunnen zeggen dat we een betrouwbare partner hebben gevonden voor onze eerste beursnotering en we zijn blij te zien wat de toekomst brengt."

Geïnteresseerden worden aangemoedigd om deel te nemen aan de BG Learning-competitie op https://www.bithumb.pro/en-us/learning/details?coinId=HYVE .

Over Bithumb Global

Bithumb Korea is opgericht in 2014 en is een van de eerste en meest invloedrijke digitale valutabeurzen in Zuid-Korea. Bithumb faciliteert 59,19% van het gehele Koreaanse Bitcoin-transactievolume en is goed voor ongeveer 15% van de wereldwijde markt, met meer dan 8 miljoen geregistreerde gebruikers.

Ondanks deze successen heeft Bithumb zich gericht op de regio Zuid-Korea, waar meer dan 80% van de gebruikers vandaan komt. Bithumb heeft nu zijn spin-off Bithumb Global, gelanceerd om de liquiditeit en het marktpotentieel met de rest van de wereld te verbinden.

Over HYVE

HYVE is een Defi centrale gedecentraliseerde autonome taakmarktplaats. Het platform lost de huidige problemen in de wereldwijde freelance en personeelsmarkt op door gebruik te maken van gedecentraliseerde technologieën en tegelijkertijd functies toe te voegen die op geen enkel huidig platform bestaan (gecentraliseerd & gedecentraliseerd). Het is een door de gemeenschap beheerd systeem dat de kosten voor alle betrokken partijen drastisch verlaagt, een grotere flexibiliteit biedt, de tussenpersoon wegneemt, de ongebondenheid toejuicht, transparantie biedt en veiligheid garandeert, terwijl het ook de houders van munten beloont.

Voor meer informatie over HYVE, zie www.HYVE.works , volg ze op Twitter op https://twitter.com/join_hyve , of kom bij de Telegramgroep op https://t.me/hyveworks .

