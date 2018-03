I principali esperti europei del cancro alla vescica dichiarano: il test delle urine Bladder EpiCheck di Nucleix può ridurre le procedure invasive

Nucleix, un'azienda innovativa operante nel campo della diagnostica e dello screening dei tumori, ha annunciato oggi che il suo primo prodotto Bladder EpiCheck è stato presentato dai principali esperti internazionali del cancro alla vescica in una sessione speciale del meeting dell'EAU. In occasione di queste presentazioni, quattro esperti hanno descritto il test Bladder EpiCheck, i risultati ottenuti in uno studio multicentrico e le modalità in cui può essere utilizzato per ridurre l'onere delle cistoscopie, una procedura invasiva eseguita dagli urologi.

Il tumore alla vescica è il 5[°] per incidenza in UE ed è caratterizzato da un tasso di recidiva elevato e da un intenso programma di follow-up. Per questi motivi risulta essere il cancro più costoso in base alla durata della vita del paziente e costa all'UE circa 5 miliardi di euro l'anno.

"Ho partecipato e partecipo a molti studi sui test delle urine, nei quali Bladder EpiCheck ha ottenuto i migliori risultati nel follow-up del cancro alla vescica", ha affermato il prof. Fred Witjes del Radboud University Medical Center di Nijmegen, Paesi Bassi. "Bladder EpiCheck offre a molti pazienti affetti da cancro alla vescica non muscolo-invasivo un'importante possibilità inedita nella fase di follow-up, quando devono sottoporsi a procedure di cistoscopia invasive, e talvolta dolorose, fino a quattro volte l'anno per molti anni. Inoltre, le cistoscopie sottraggono agli ospedali ingenti risorse, quali ad esempio il tempo dedicato da medici e infermieri, denaro, ambienti di cura e attrezzature. Nel complesso, si tratta di una situazione vantaggiosa per pazienti, urologi e per il budget del sistema sanitario".

"Nel Regno Unito, il Bladder EpiCheck potrebbe svolgere un ruolo significativo contribuendo a ridurre i costi e i tempi di attesa per le cistoscopie di follow-up nei pazienti affetti da cancro alla vescica". Il prof. James Catto dell'Università di Sheffield, Sheffield, Regno Unito, ha dichiarato: "Esiste una chiara esigenza insoddisfatta di una soluzione che sia così orientata al paziente".

"In seguito al la mia partecipazione a numerosi test sui biomarcatori per la diagnosi del cancro alla vescica e dopo aver eseguito un'analisi indipendente dei risultati delle sperimentazioni multicentriche condotte sul Bladder EpiCheck, è chiaro che questo test ha ottenuto risultati impressionanti nel monitoraggio del cancro alla vescica, con prestazioni che superano i marcatori precedenti in un confronto indiretto. Il Bladder EpiCheck può fare la differenza nelle nostre decisioni cliniche quotidiane in pazienti affetti da cancro alla vescica non muscolo-invasivo", ha dichiarato il prof. Shahrokh Shariat dell'Università di Medicina di Vienna, Vienna General Hospital, Vienna, Austria. "Nella nostra analisi indipendente abbiamo concluso che, a causa della solidità dei risultati, il suo impatto in termini di utilità clinica può essere sostanziale nei pazienti sottoposti a sorveglianza del cancro alla vescica non muscolo-invasivo."

"Riteniamo che Bladder EpiCheck possa essere utilizzato per altre finalità tra cui la riduzione delle procedure di ri-resezione della vescica nei pazienti ad alto rischio, e stiamo attualmente valutando il ruolo di Bladder EpiCheck in tale contesto", ha affermato il prof. Roberto Miano dell'Università di Tor Vergata di Roma, Italia. "Con prestazioni così uniche, puntiamo a confermare un numero maggiore di indicazioni per consentire un impiego ancora più ampio di questo test."

Le presentazioni di questo meeting possono essere visualizzate al link di seguito riportato:

https://www.youtube.com/watch?v=vioUdjYmGu4

Informazioni su Nucleix

Nucleix sviluppa, produce e commercializza innovativi test diagnostico-molecolari non invasivi per la diagnosi di tumori. I suoi test, altamente sensibili e specifici, sono basati sull'identificazione di minimi cambiamenti nei pattern di metilazione. La tecnologia di Nucleix è basata sulla combinazione di un nuovo saggio biochimico unito a sofisticati algoritmi.

Il nostro primo prodotto, il Bladder EpiCheck, è un test che si effettua su campioni di urine per monitorare il cancro alla vescica, e include un pannello di 15 biomarker brevettati. I prodotti di prossima realizzazione sviluppati da Nucleix includono un test di screening sul sangue per la diagnosi precoce del cancro al polmone, grazie al proprio brevetto e alla tecnologia altamente innovativa nel campo dell'epigenetica.

Nucleix è supportata da OrbiMed e da altri importanti investitori.

Sito web di Nucleix: http://www.nucleix.com

