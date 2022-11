I prodotti in canna realizzati a Guangrao, Shandong, saranno disponibili a livello globale

DONGYING, Cina, 16 novembre 2022 /PRNewswire/-- Dopo essere state lavorate artigianalmente attraverso una serie di processi, tra cui fusione, pelatura, laminatura, lavorazione a strisce e ritaglio dei bordi, le canne vengono trasformate in articoli artigianali ecologici, eleganti e funzionali, come cesti per fiori, contenitori multiuso e borse intrecciate.

Xu Zunxia, an inheritor of the cultural heritage of reed crafts, working with others on reed products The finished reed baskets

Xu Zunxia, un erede del patrimonio culturale dell'artigianato delle canne, era di recente a capo di un gruppo di artigiani qualificati in una fabbrica di prodotti in canna nella Contea di Guangrao, a Dongying City, provincia di Shandong, impegnato nella spedizione di cesti portaoggetti da esportare in Africa. "I 20.000 articoli hanno un valore totale di 600.000 RMB, equivalente a un profitto di circa 150.000 RMB, al netto dei costi per materiali, manodopera ed extra", ha dichiarato Xu.

Grazie alle abbondanti risorse di canne, sin dall'antichità la città di Damatou, nella Contea di Guangrao, è un importante centro per la realizzazione di stuoie di canna e altri prodotti creati con questo materiale. L'industria della canna è un'importante fonte di reddito per la popolazione locale. Per aiutare e incoraggiare l'industrializzazione dei prodotti realizzati con questo materiale, lo scorso anno il governo locale ha raccolto pareri sullo sviluppo e la protezione degli articoli in canna, secondo l'Ufficio informazioni del governo popolare della Contea di Guangrao. Da allora, ha collaborato con la Light Industry Association di Shandong per promuovere la ristrutturazione e l'espansione dell'industria, dalla produzione delle tradizionali stuoie fino a comprendere oggetti per le esigenze quotidiane e prodotti di artigianato. L'attenzione viene inoltre concentrata sullo sviluppo dei mercati, sia a livello locale che estero. Ad oggi, vi sono circa 100 categorie di prodotti in canna e quasi 1.000 artigiani specializzati che realizzano articoli con questo materiale, con 1,2 milioni di pezzi prodotti ogni anno. I prodotti vengono esportati in oltre 20 Paesi e regioni in Europa, Africa e Sud-Est asiatico.

Link allegati alle immagini:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=433969

Didascalia: Xu Zunxia, un erede del patrimonio culturale dell'artigianato delle canne, impegnato nella realizzazione di prodotti con questo materiale insieme ad altri lavoratori

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=433971

Didascalia: cesti realizzati con canne

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948446/1_Reed_crafts.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948445/2_Reed_baskets.jpg

SOURCE Information Office of Guangrao County People's Government