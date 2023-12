I regali di Natale 2023 perfetti per i tuoi cari

ROMA, 13 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Con l'avvicinarsi della stagione delle feste di fine anno, Natale è proprio dietro l'angolo! È il momento perfetto per dare il via allo shopping dei regali essenziali. La guida ai regali natalizi di yeedi propone una vasta scelta di robot aspirapolvere su misura per le esigenze di pulizia di famiglie diverse. Che gli acquisti siano destinati a parenti, novelli sposi, amici o altri, questa guida ai regali essere una fonte di ispirazione per fantastici robot aspirapolvere da regalare.

yeedi Cube – Il robot aspirapolvere completo più conveniente

yeedi cube yeedi vac 2 pro yeedi vac 2

Prova la vera convenienza 'tutto compreso' con yeedi cube, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che porta nella tua casa una pulizia a mani libere che non teme confronti. È un dispositivo all'avanguardia dotato di capacità di autosvuotamento, autolavaggio e autoasciugatura che rivoluzionano la tua routine di pulizia. L'efficiente sistema autosvuotante di yeedi cube, dall'esclusivo design con tunnel corto a forma di L, cattura velocemente il 99% della polvere in soli 10 secondi, il tutto mantenendo al minimo il rumore prodotto. Questo dispositivo, in grado di automatizzare totalmente la manutenzione fino a 60 giorni, garantisce un'esperienza di pulizia fluida e senza problemi.

yeedi vac 2 pro – Il robot aspirapolvere ideale per le famiglie con bambini

Ideale per le persone con esigenze rigorose in termini di igiene della cucina, lo yeedi vac 2 pro rappresenta la soluzione perfetta. Il suo caratteristico sistema lavapavimenti oscillante si muove avanti e indietro in modo unico e richiama l'efficienza della pulizia manuale, ma cinque volte più velocemente, con un ritmo incredibile. Grazie a questa caratteristica eccezionale, risulta particolarmente adatto alla gestione di versamenti accidentali di liquido, macchie secche e a vari problemi di sporco in cucina. Il modello incorpora inoltre un'avanzata tecnologia 3D per superare gli ostacoli che gli permette di navigare in modo intelligente e di evitare gli ostacoli quotidiani sul pavimento, con una precisa rilevazione degli spazi ristretti. Grazie a queste funzionalità innovative, il modello yeedi vac 2 pro si caratterizza come scelta versatile ed efficiente per chi è alla ricerca di soluzioni di pulizia potenti e intelligenti.

yeedi vac 2 – Il robot aspirapolvere e lavapavimenti efficace per l'uso domestico

Nelle case in cui vivono i bambini, spesso le attività di pulizia sono impegnative e il pavimento risulta ingombro da vari oggetti. Il modello yeedi vac 2 è un'aggiunta ideale per un cesto natalizio ed è un regalo pratico e premuroso. Con il suo profilo compatto dal design ultrasottile da 77mm, si muove senza problemi nei ristretti spazi sotto i mobili. È anche dotato di una innovativa tecnologia 3D che supera gli ostacoli e, con intelligenti manovre attorno agli oggetti che ogni giorno ingombrano il pavimento, evita che il prodotto si incastri, rilevando con precisione gli spazi ristretti.

Tutti i prodotti sopra menzionati sono prontamente disponibili su Amazon. Esplora e scopri in tutta libertà alcuni regali incantevoli e inaspettati per il 2023. Non perdere l'occasione di rendere davvero speciale il periodo delle feste grazie a queste offerte speciali.

Informazioni su yeedi

In un mondo di robot aspirapolvere troppo costosi che non soddisfano le tue esigenze, ECOVACS porta nella routine di pulizia un robot aspirapolvere e lavapavimenti che aggiunge facilità e divertimento grazie a una tecnologia di settore avanzata.

Fedele alla missione "Robotica per tutti", ECOVACS Robotics Inc. ha creato il marchio yeedi per focalizzarsi sui robot per la pulizia dei pavimenti destinati al mercato di massa e per rendere l'esperienza della pulizia automatizzata accessibile a un maggior numero di persone. yeedi adotta il principio di "praticità+innovazione" come linea guida di comportamento per suoi prodotti e cerca sempre la strada migliore per il progresso.

