i4pro é a única registradora especializada no mercado de seguros homologada pela Susep

Para receber o aval da Susep como registradora, a i4pro passou por um extenso processo de avaliação técnica, que envolveu rígidos protocolos de segurança e de governança, com base nos Princípios para Infraestruturas do Mercado Financeiro do Bank for International Settlements (BIS), incluindo aporte financeiro e capacidade técnico-administrativa.

Com essa credencial - que consolida ainda mais a liderança da i4pro no mercado de tecnologia para seguros, já que atende a todos os ramos do setor - a empresa está lançando o InPolicy, seu novo sistema de registro conectado à plataforma i4pro ERP, que pode ser integrado a outros sistemas adotados pelas seguradoras. O InPolicy possui relatórios de conciliação dos dados registrados que facilitam o dia a dia das seguradoras e permite a extração dos registros oficiais e dos quadros estatísticos para validação das informações.

"A homologação pela Susep e o lançamento do InPolicy reforçam a nossa missão de ser o melhor parceiro tecnológico do mercado segurador em toda a sua cadeia de negócios, com soluções de ponta a ponta", diz Rafael Araujo, CEO da i4pro. "Queremos impulsionar o resultado dos nossos clientes com soluções inovadoras e o InPolicy é mais um passo nessa direção", enfatiza Araujo.

O SRO é o sistema criado pela Susep para reunir informações de todas as seguradoras, com vistas à abertura de mercado que deverá ocorrer com o Open Insurance – a segunda etapa do Open Finance, um grande movimento de mudança do setor financeiro que vem sendo promovido pelo governo, com o objetivo de aumentar a competitividade e trazer benefícios para os consumidores.

O InPolicy entrega ao usuário a capacidade de registrar produtos, apólices de seguro e demais transações no SRO de maneira simples, ágil e, acima de tudo, segura. As operações são registradas através de APIs (Application Programming Interfaces) com autenticação via Certificado Digital, por meio de conexões criptografadas de ponta a ponta, com o mais alto nível de segurança.

"Mudanças significativas irão acontecer no mercado de seguros em um curto espaço de tempo. O SRO é um primeiro passo importante para a transformação digital do ecossistema segurador do Brasil", afirma Rodrigo Gomensoro, Diretor de Vendas e Relacionamento com Clientes da i4pro. "Temos soluções completas para que nossos clientes se tornem cada vez mais competitivos e eficientes nesse novo cenário. O InPolicy é o mais novo produto da i4pro e já está em nosso portfólio. Em outubro, alguns de nossos clientes já registrarão suas movimentações utilizando o InPolicy", finaliza Gomensoro.

Além do produto, a i4pro conta com um time totalmente dedicado, que oferece suporte de sua equipe de especialistas em todas as fases do processo de implementação do InPolicy, reduzindo custos operacionais e proporcionando agilidade na entrega dos registros das operações. Desta forma, produto, tecnologia, implantação, resultado e tempo passam a ser grandes diferenciais estratégicos para as seguradoras neste momento.

Para ter uma demonstração do InPolicy e navegar por essa transformação do mercado de setor ao lado de quem tem 16 anos de experiência, acesse i4pro.com.br.

Sobre a i4pro

Há 16 anos a i4pro é líder em soluções de tecnologia para o mercado segurador e também a única registradora de seguros que oferece soluções de administração de apólice de ponta a ponta. Somando alta tecnologia, experiência, conhecimento especializado e inovação, criamos soluções ágeis e simplificadas para nossos clientes em todos os ramos de seguro. O resultado é a redução de custos, de riscos operacionais e de despesas em TI, com ganhos significativos de produtividade. Inovações que transformam problemas em soluções. i4pro.Seguro pode ser simples.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1632743/Rafael_Araujo_i4pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1632782/i4pro_Logo.jpg

FONTE i4pro

Related Links

https://www.i4pro.com.br



SOURCE i4pro