IAC Group recebe da Gamut Capital Management investimento estratégico que significativamente fortalece a estrutura de capital

Como parte da recapitalização, o IAC vai emitir notas sênior garantidas e com vencimento em abril de 2023, no valor de US$215 milhões, para fundos gerenciados pela Gamut Capital Management LP ("Gamut"), uma firma de capital privado de médio porte (middle market), com sede em Nova York. As receitas, junto com o dinheiro disponível, serão usadas para refinanciar as notas sênior garantidas (9.125%) da IAC, no valor de US$300 milhões, que vencem em 1 de junho de 2018. A Gamut também vai adquirir uma participação minoritária de capital no IAC e nomear representantes para o conselho. A WL Ross e Co. LLC ("WL Ross"), uma divisão da Invesco Ltd., e a Franklin Mutual Advisers LLC, permanecerão as acionistas majoritárias da empresa.

Stephen Toy, diretor-administrativo sênior e chefe-adjunto da WL Ross, disse, "Este é um dia emocionante para o IAC, seus parceiros e empregados. Esta transação sinaliza força e confiança nos negócios do IAC e posiciona a empresa para um sucesso sustentável, de longo prazo".

Stan Parker, sócio fundador da Gamut, acrescentou, "O IAC é uma empresa líder de mercado com uma escala substancial, uma base de clientes da categoria blue-chip e inúmeras oportunidades de crescimento. Estamos animados para apoiar o IAC e sua equipe administrativa, bem como com as parcerias com a WL Ross e a Franklin Mutual Advisers, uma vez que ambas continuam a fazer progressos na condução de melhorias transformacionais na empresa".

As transações estão sujeitas às condições legais de fechamento e deve ser concluída antes do final de abril.

A Perella Weinberg Partners LP está atuando como consultora financeira para o IAC, e a Jones Day como sua consultora legal. O Jefferies Group, LLC está atuando como consultor financeiro para a Gamut e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, como sua consultora legal.

Sobre o IAC Group

Com sede em Luxemburgo, a International Automotive Components (IAC) é uma fornecedora líder mundial de componentes e sistemas automotivos, incluindo painéis de instrumentos, sistemas de console, painéis de portas, revestimentos e sistemas de teto para fabricantes de automóveis de todo o mundo. As vendas de 2017 da empresa foram estimadas em US$4,4 bilhões. O IAC Group opera mais de 50 unidades de produção em 16 países. A empresa tem mais de 60 locações totais em 19 países, incluindo 19 centros de design, técnicos e comerciais, e emprega mais de 22.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite www.iacgroup.com.

Sobre a Gamut Capital Management

Com sede em Nova York, a Gamut Capital Management é uma firma particular de investimentos administrando US$ 1 bilhão em recursos, focada no mercado de médio porte. A Gamut foi fundada em 2015 por Stan Parker e Jordan Zaken, que têm mais de 35 anos de combinada experiência em investimentos de capital privado em uma larga variedade de setores, num amplo espectro de estruturas tradicionais e não tradicionais de capital privado e em todos os ciclos econômicos. Os profissionais superiores de negociação da Gamut executaram investimentos em mais de 30 empresas na América do Norte e Europa. Para saber, visite www.gamutcapital.com.

Sobre a WL Ross & Co. LLC

A WL Ross & Co. LLC é uma firma de capital privado especializada em mercados de médio porte, reestruturações, aquisições, recuperações financeiras e situações especiais. A firma é de inteira propriedade da Invesco e parte de sua Invesco Private Capital Division.

FONTE International Automotive Components

