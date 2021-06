Ian Schrager vuelve a lanzar su nueva marca transformadora Public para un nuevo comienzo tanto para el hotel como para la ciudad de Nueva York

"Me he fijado la misión de crear una obra maestra. Quizá nunca lo logre, pero moriré en el intento", expresó Schrager.

Cuando PUBLIC se inauguró en 2017, su nueva idea radical fue LUXURY FOR ALL. Schrager está aprovechando esta segunda oportunidad para aclarar y desmitificar la idea de lo que está tratando de lograr, para que la gente pueda entenderlo.

El primer hotel de Schrager, Morgans, creado con su difunto compañero y amigo Steve Rubell, fue un cambio muy revolucionario. Ese y el Royalton marcaron un nuevo género de hoteles, "el hotel de estilo de vida/hotel boutique", y cada hotel desde entonces se ha desarrollado sobre ese principio. Ahora hay miles de versiones de ellos en prácticamente todas las ciudades del mundo.

En pocas palabras, su intención era hacer un tipo de hotel totalmente nuevo. Uno para su generación que reflejara su estilo de vida, su cultura popular, sus gustos y el espíritu de la época, y uno que fuera moderno. No fue pensado para generaciones anteriores, porque las cosas habían cambiado, como siempre lo hacen.

De la misma manera, PUBLIC y LUXURY FOR ALL son una nueva idea para una nueva era. Se tiene pensado que refleje un nuevo tiempo, una nueva realidad y una nueva manera de vivir de la gente. Si vienes al PUBLIC esperando el lujo tradicional que esperaban sus padres o abuelos, no lo encontrará aquí. El antiguo concepto de lujo necesitaba una actualización... una revisión para reflejar lo que quiere realmente la gente de hoy.

"Todo cambia... los tiempos cambian y la gente cambia. El cambio es la única constante en la vida. El lujo como una vez lo conocimos también ha cambiado y seguirá cambiando. Simplemente, la noción de lujo no puede ser estática ni la misma que en el pasado. Tiene que estar a la par con la forma en que vive la gente moderna. No se puede tener una definición analógica de lujo en un mundo digital.

La idea antigua y anticuada del lujo se definía por la riqueza de la persona, el lugar dónde vivía, el coche que conducía y las marcas de moda que vestía. El lujo ya no se trata de esos símbolos de estatus, bienes materiales o costo de las cosas irrelevantes y sin sentido. No es simplemente una clasificación comercial para que los especialistas en marketing se la vendan.

EL LUJO ES HUMANIDAD. El lujo ahora es accesible para cualquier persona que lo desee... y es así como debe ser. Es igualitario y democratizado. En la actualidad, el lujo se trata de cómo algo nos hace sentir, es emocional y visceral, tiene que ver con la comodidad, la facilidad, la conveniencia, así como con sentirse libre de distracciones y molestias y permitir más tiempo libre para hacer lo que realmente nos importa. "Es el MÁXIMO LUJO... la LIBERTAD DE TIEMPO.

Para mí, la libertad absoluta es satisfacción, bienestar emocional, sentirse bien, protegido y cuidado. Puede conectar los puntos desde Studio 54 hasta PUBLIC, esa libertad de ser uno mismo y ser feliz y sentirse bien y protegido que buscamos en Studio 54, que creo que fue una de las principales razones de su éxito, es la misma que buscamos en PUBLIC", dice Schrager.

Schrager se dio cuenta de que hay cosas que la gente simplemente no necesita o que quiere más en un hotel, como servicios y comodidades inútiles, que ya no importan y que ya son obsoletas. La gente moderna simplemente ha seguido adelante. Los viajeros de hoy quieren una cama muy cómoda y una excelente noche de sueño y realmente no les importa más la idea pretenciosa de las sábanas de seda. Del mismo modo, quieren un excelente café, pero que se sirva rápido y caliente, no que lo sirva alguien de guantes blancos con una olla de plata en tazas de porcelana fina.

La base de LUXURY FOR ALL reposa sobre cuatro pilares clave: Servicio moderno, replanteado y reeditado, estilo sofisticado, una experiencia única, divertida y de altura que hace que su experiencia sea inolvidable. Schrager buscó hacer que esta nueva noción de lujo fuera accesible para todos, no solo para los ricos. Esto es lo correcto y es muy adecuado para estos tiempos y para el futuro.

Dos aspectos obligatorios para asegurar una ejecución exitosa de LUXURY FOR ALL era repensar todo el enfoque del servicio y del uso de la tecnología. En PUBLIC, la tecnología es inteligente, intuitiva, fácil de usar, bien pensada y sin problemas. No es simplemente tecnología.

"Nuestro enfoque de la tecnología era similar al de Steve Jobs. Empezamos con la necesidad y con lo que hiciera las cosas más fáciles, más rápidas, más baratas y más convenientes y, posteriormente, buscamos la tecnología en lugar de empezar con la tecnología y después buscar cómo usarla, que por lo general resulta ser inútil, sin sentido y pretenciosa, como los paneles interactivos gratuitos en un lobby", dice Schrager.

Cada interacción fue considerada por la facilidad, la velocidad vertiginosa, la eficiencia y la eficacia. El check-in y el check-out están diseñados para ser completamente invisibles y la experiencia de llegada y salida perfecta y holística. Usando su dispositivo móvil, puede entrar a su habitación como si estuviera en su casa u oficina... algo que para PUBLIC es el ideal y el futuro. Ya no hay necesidad de conversar un poco ni sentarse a tomar una copa de champaña durante el check-in o el check-out. La gente ya no quiere eso. Quieren subir a su habitación lo más rápido posible y no pasar por la recepción. Hay una amplia oportunidad para el contacto personal con los miembros del equipo de otras maneras y momentos más importantes. Otras ofertas de tecnología que facilitan la estancia incluyen una aplicación innovadora, chat en vivo, chat web, intercambio de claves y claves móviles y mejoras importantes a la tecnología de check-in del iPad.

PUBLIC SERVICE, un departamento completamente nuevo, fue creado únicamente para apoyar y ayudar a los huéspedes cuando lo necesiten. El servicio será humano, amistoso, cordial, emocional, cálido y empático, con un seguimiento riguroso. La atención se centró en servicios universalmente atractivos, como el trato sincero. No será un servicio obsecuente, sino más bien atento, sin guion y adaptado a la persona, porque el servicio no es "talla única".

"Creamos otra nueva idea para el hotel llamada "PUBLIC SERVICE". Quería asegurarme de que cuando vinieran al hotel y durante toda su estancia, se sintieran como si estuviera hospedados en la casa de su amigo o de algún familiar que realmente se preocupa por ustedes, y trató de ser un anfitrión cortés se sintió bien, atendido, digno y en casa. Es un confort personalizado. Nos preocupamos sinceramente por cuidar de usted. Nos inspiramos en las empresas de tecnología, como Amazon y Apple, y por la manera en que han perfeccionado el servicio al cliente y proporcionado apoyo y orientación inmediatas cuando es necesario. En PUBLIC, como ellos, estamos obsesionados con el servicio al cliente y el producto", dice Schrager.

Schrager repensó todo en PUBLIC e introdujo muchas nuevas iniciativas y ofertas. El popular oasis Chrystie Park ha sido cuidadosamente remodelado con nuevo paisajismo realizado por Madison Cox. Este exuberante parque y jardín en la ciudad con su abundante variedad de árboles, flores, plantas y hierbas ahora estará disponible para cenar, beber, hacer fiestas sobre el césped, picnics, disfrutar de instalaciones con esculturas y eventos privados. Es la microversión propia de PUBLIC de Central Park en el centro de Nueva York.

Al entrar en el hotel y justo después del resplandor ámbar de las escaleras eléctricas, caras familiares y amigos de PUBLIC se dará cuenta de un LOUIS completamente reimaginado, así como un nuevo restaurante y bar. La nueva oferta de alimentos y bebidas reúne una colaboración entre dos destacados chefs galardonados de clase mundial, Diego Muñoz y John Fraser. Es la primera vez que dos chefs de este calibre se unen, cada uno con su propio papel, en un mismo proyecto.

"Dos chefs trabajando juntos así es una colaboración sin precedentes. No hay nadie más adecuado para interpretar la intención culinaria de un gran chef que otro gran chef. Es la primera vez que sucede algo de este tipo, con el Chef Diego en la cocina y el Chef John al frente de la casa, lo que lo hace tan único y asegura una experiencia holística", dice Schrager.

"Anteriormente, fuimos los primeros en reconocer que los bares y restaurantes del hotel deberían estar orientados a la gente de la ciudad en primer lugar, y así los visitantes querrían ir a donde la gente local va. Estamos llevando esto a un nuevo nivel con el Chef Diego y el Chef John. Con los muchos puntos de venta de PUBLIC y la variedad de experiencias culinarias, estamos creando un bazar de comida inmersiva que nunca antes se había visto. Además, hay un aspecto mundial, ya que la cocina peruana, con sus influencias multiculturales, es un microcosmos de la mejor comida del mundo", dice Schrager.

En Popular, los comensales tendrán la oportunidad especial de disfrutar de la auténtica cocina peruana, saludable e inspirada en el mundo por el chef Diego Muñoz, quien dirigió el restaurante latinoamericano No 1 de The World's 50 Best Restaurants, Astrid y Gastón, en Lima. El chef Diego, un raro talento, se enorgullece de traer a la ciudad de Nueva York, la mejor escapada internacional, lo mejor de la cocina multicultural de su patria peruana, un microcosmos de algunas de las tradiciones culinarias más grandes del mundo, inca, español, moro, africano, italiano, chino y japonés. Los platillos de autor incluyen ceviches sublimes, pollo a la brasa y arroz frito con pato, clásicos estadounidenses como Prime New York Strip Steak, y una abundancia de verduras frescas. El íntimo Bowery Garden, el comedor al aire libre del restaurante, será ideal para cenas en exterior y un brunch especial de fin de semana.

Cantina and Pisco Bar, se convertirá en el más rápido, informal, animado y menos costoso club latino de moda con su propio menú personalizado del chef Muñoz, una amplia selección de pisco, el licor de uva aromática y el legendario brandy peruano, lo mejor de su clase en cocteles y música en vivo y entretenimiento seleccionados. Este nuevo lugar será perfecto para disfrutar champaña y ostras, una indulgencia antes de la cena o cocteles y entretenimiento después de la cena. Los menús de Popular y Cantina y Pisco Bar se destacarán con los mariscos más frescos del día desde el nuevo Ceviche y Raw Bar, el único Ceviche Bar de su tipo en la ciudad de Nueva York que contará con Ceviche "En Vivo" hecho en su mesa y en ese momento.

"La comida es muy saludable. El ceviche y el bar crudo son totalmente auténticos y le brindarán a la gente una experiencia especial y única. La preparación, justo ahí delante de todos, es una primicia en la ciudad de Nueva York. Todo esto se suma no solo a una buena comida, sino a cenar como en el teatro", dice Schrager.

La cultura del coctel se elevará a nuevos niveles de creatividad y originalidad por parte de ambos chefs. Los cocteles saldrán de la cocina y no del bar.

"En lo que respecta a los cocteles, las mejores personas para crearlos son los chefs. Los chefs se centran en los mejores gustos posibles en su comida, y como tal, pueden crear los mejores cocteles con los mejores gustos. Todo el hotel llevará los cocteles a un nuevo nivel", dice Schrager.

LOUIS es el bazar mundial de comida gourmet rápida de PUBLIC, una panadería y un sofisticado bar de café y té con ofertas nacionales e internacionales seleccionadas. Cuenta con una ecléctica variedad de delicias preparadas y creadas por el chef de Popular, Diego Muñoz, con los favoritos de la ciudad de Nueva York y comida callejera seleccionada por el chef galardonado con estrellas Michelin, John Fraser. Esta combinación de norte y sur crea una experiencia y variedad interesante como siempre sucede.

Al presentar el siguiente estándar en los mercados de comida gourmet, en LOUIS se sirve pan casero recién horneado, bagels y otros productos de panadería, pizzas a la leña, ensaladas, cafés locales e internacionales, tes, vino, cerveza, refrescos y cocteles caseros. El Chef Diego, del Popular, prepara empanadas artesanales, tazones de ceviche y sándwiches al estilo peruano, mientras que el Chef John destaca los alimentos callejeros reimaginados de la ciudad de Nueva York, como hot dogs kosher y pretzels con mostaza picante, mezclando refinamiento y cultura pop en cada delicioso bocado.

Otras ofertas de alimentos y bebidas y entretenimiento en el hotel incluirán PUBLIC EXPRESS para el "Lo mejor de" los desayunos favoritos de los dos chefs de clase mundial entregados en su habitación en menos de 10 minutos, (ya no necesita esperar 45 minutos para su desayuno y pagar una fortuna; una gama completa y seleccionada de bocadillos en el minibar personalizados en espera de su llegada. La opción "Hágalo a su manera" incluirá comida chatarra, saludable, bebidas, y una selección especial del chef; saludable, vegana y menús de bienestar de los chef Diego Muñoz y John Fraser, para disfrutar de su estancia en Nueva York y regresar a casa sintiéndose satisfecho después de una experiencia inolvidable; brunch de fin de semana; asados y bailes en las azoteas con sus vistas de 360 grados de la ciudad; un bar Diego reimaginado con los cocteles más exquisitos del Chef John Fraser; así como una gran sorpresa para el teatro multimedia y el espacio de actuación interactiva. Tanto Diego como el nuevo teatro se inaugurarán en septiembre.

El Lobby será un nuevo destino para las personas CREATIVAS SIN OFICINA Y SIN ESCRITORIO que vendrán a trabajar y a divertirse al mismo tiempo. A medida que el entretenimiento y el trabajo se combinan cada vez más y las líneas se difuminan entre la casa, la oficina y el hotel, Schrager ve a más personas que desean un espacio social para trabajar, jugar, relajarse y crear un sentido de comunidad. Es un concepto de SOCIALIZACIÓN "A LA CARTA".

El refinamiento de la tecnología también será evidente gracias a los equipos audiovisuales de última generación para las reuniones virtuales más progresivas en el espacio de banquetes rediseñado en el 17o piso. Además, una instalación multimedia en la planta baja impresionará con arte y video seleccionado por los mejores talentos y artistas de todo el mundo.

"Finalmente estoy haciendo realidad mi sueño de PUBLIC: Es una nueva clase de hotel y lo mejor está por venir. Cuento con un increíble equipo de gestión completamente nuevo, un equipo de ensueño, para apoyarme en cada paso del camino y hacer realidad esta nueva idea. Me siento muy afortunado de vivir en Nueva York y de poder ofrecer este nuevo concepto en nuestra vida. PUBLIC y NYC juntos son la corriente perfecta para el Renacimiento inevitable de la ciudad. El futuro tiene preparada una gran prosperidad y creatividad visionaria, y estoy muy agradecido de formar parte de él con PUBLIC", dice Schrager.

ACERCA DE PUBLIC

La premisa fundamental de PUBLIC es LUXURY FOR ALL. Está fundado sobre cuatro pilares clave: Servicio, Estilo, Experiencia Única y Valor. Sin embargo, no es el lujo que conocemos tradicionalmente, sino un lujo que refleja una nueva definición. El lujo ya no radica en las cosas o en su costo. No es una clasificación comercial ni un precio, ni tampoco se basa en la escasez. El lujo ahora consiste en experiencias y en lo que nos haga sentir. El lujo se está democratizando y ahora es para todos. Los 3 bares, Diego, The Roof y Lobby Bar tienen cada uno su propio ambiente y personalidad única, así que dependiendo de la hora, puede que acabe visitando los tres la misma noche o solo uno, según su estado de ánimo. Exuberantes jardines, múltiples espacios de trabajo comunales y salas de eventos privados, tanto interiores como al aire libre en la parte superior del edificio con impresionantes vistas de 360 grados de la ciudad, los espacios ofrecen lo último en socialización, entretenimiento, trabajo e incluso simplemente para observar a la gente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1526452/Chrystie_Park_at_PUBLIC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1526401/PUBLIC_Logo.jpg

