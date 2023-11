Iaponiki S.A. s'associe à Syncron pour une gestion simplifiée des stocks et une chaîne d'approvisionnement optimisée dans le secteur automobile

Le principal distributeur grec du marché secondaire de l'automobile a adopté Syncron Inventory pour transformer les opérations d'inventaire en une activité plus connectée, plus fiable, plus rentable et plus axée sur le service à la clientèle.

STOCKHOLM, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Syncron a annoncé aujourd'hui qu'Iaponiki S.A., l'un des principaux distributeurs grecs du marché secondaire de l'automobile, avait choisi Syncron Inventory pour optimiser l'allocation et le réapprovisionnement des stocks au sein de son réseau de points de vente dans tout le pays, améliorer les processus internes et offrir une expérience client de qualité supérieure.

Explorant les solutions de gestion des stocks, Iaponiki S.A. a cherché un partenaire capable de comprendre son activité et qui soit équipé pour répondre à ses besoins en matière d'inventaire. « Nous voulions un système flexible et adaptable à la taille de notre entreprise et à l'assortiment [des stocks] que nous possédons, qui soutiendrait nos futurs plans de croissance et d'expansion et nous offrirait un retour sur investissement dans les meilleurs délais », a déclaré Nikos Magopoulos, directeur général d'Iaponiki S.A. « Nous étions également à la recherche d'une entreprise qui comprendrait notre activité, et aurait une idée des pièces que nous transportons et des processus que nous utilisons. »

Syncron Inventory est une plateforme intelligente de gestion des stocks qui optimise l'inventaire des pièces, simplifie et automatise les processus complexes, augmente la disponibilité des pièces jusqu'à 20 % et diminue les coûts de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à 40 %. Elle permet également d'affiner la précision des prévisions pour des ajustements rapides et précis des stocks, une caractéristique mentionnée par M. Magopoulos comme étant l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi Syncron.

Citant d'autres facteurs décisifs, M. Magopoulos a également souligné l'expérience de l'équipe de Syncron, son expertise sur le marché secondaire de l'automobile et la clarté des procédures tout au long du processus de mise en œuvre. « L'entreprise possède une très bonne connaissance du logiciel, bien sûr, mais aussi du marché ainsi qu'une compréhension de nos besoins », a déclaré M. Magopoulos. « Il était également rassurant de savoir que Syncron disposait d'étapes et de personnes variées dans des rôles et fonctions différents afin d'aider à résoudre tout problème susceptible d'affecter le processus de mise en œuvre. »

« Avoir le bon système en place est une composante essentielle de la gestion des stocks d'entreprise », a déclaré Tony Abouzolof, cofondateur et vice-président des comptes stratégiques de Syncron. « Avec Syncron, Iaponiki S.A. gagne un partenaire de confiance et une plateforme complète et dynamique constituant une base pour l'avenir. »

Syncron Inventory est une composante essentielle du cloud Connected Service Experience (CSX) de Syncron, une plateforme d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) conçue pour aider les fabricants et les organisations de services à transformer leur approche de la gestion du cycle de vie des services (SLM), du début à la fin.

Pour en apprendre plus sur Syncron Inventory, rendez-vous sur syncron.com/inventory .

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à capitaliser sur la nouvelle économie du service en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en augmentant la fidélité des clients et en permettant la transition vers la servitisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme cloud Connected Service Experience (CSX), aidant ainsi les entreprises à se différencier grâce à des expériences exceptionnelles sur le marché secondaire tout en générant une croissance significative de leurs revenus. Les plus grandes marques au monde font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé en matière de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site syncron.com .

À propos d'Iaponiki S.A.

Iaponiki S.A. est le premier distributeur du marché secondaire de l'automobile en Grèce, proposant depuis plus de 50 ans une large gamme de services et de produits à des milliers de professionnels du secteur automobile à travers un réseau de 26 points de vente à travers le pays. Nous sommes fiers d'être membre de TEMOT International, un réseau mondial de distributeurs d'entrepôts opérant sur le marché des pièces détachées pour l'automobile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur iaponiki.gr .