IARD: os principais fabricantes de cerveja, vinho e destilados e conhecidas plataformas digitais do mundo estabelecem mais medidas protetivas para impedir que menores vejam propagandas de álcool on-line

LONDRES, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Nós, integrantes da Aliança Internacional para o Consumo Responsável de Bebidas (IARD), em parceria com o Facebook (incluindo o Instagram), o Snapchat e o YouTube, estamos determinados a continuar estabelecendo novos padrões de marketing responsável. Juntos, queremos facilitar que até o fabricante de menor porte implemente medidas protetivas eficazes, para impedir que menores de idade vejam propagandas de álcool on-line.

MELHORIA DA TRIAGEM DE IDADE

Estamos unidos com o propósito de impedir que menores de idade vejam ou interajam com propagandas de álcool on-line. Para tanto, estamos trabalhando juntos para limitar ainda mais a possibilidade de os usuários menores verem publicidade de marcas de cerveja, vinho e destilados, independentemente de terem fornecido ou não a data correta de nascimento.

Os integrantes da IARD estão implementando a triagem etária nos canais on-line, complementada por tecnologia específica e adequada para a plataforma, para ajudar a garantir que o marketing atinja as pessoas com idade legal para compra.

Em parceria, continuamos aperfeiçoando essas proteções e lançaremos medidas protetivas que visam garantir que todos os novos canais ou campanhas relacionados ao álcool sejam comercializados on-line com responsabilidade. Essa parceria continuará a funcionar em áreas emergentes, inclusive a publicidade de influenciadores.

O USUÁRIO PODE ESCOLHER BLOQUEAR A PROPAGAND DE FABRICANTES DE CERVEJA, VINHO E DESTILADOS

Queremos oferecer às pessoas mais poder de decisão para verem ou não o marketing on-line relacionado ao álcool. Respeitar as preferências pessoais e as diferenças culturais dos adultos são considerações importantes, que requerem o mesmo nível de sensibilidade e ação que impedir os menores de verem propagandas on-line de álcool.

Nossa parceria já teve grandes avanços no marketing responsável, mas o trabalho está longe de ser concluído. Convidamos e incentivamos outras plataformas digitais e fabricantes a se juntarem a nós para elevar os padrões do setor, usando nosso alcance e conhecimento coletivos para ter como alvo o consumo nocivo em todas as formas.

Notas aos editores

A Aliança Internacional para o Consumo Responsável de Bebidas (IARD) é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a reduzir o consumo nocivo. Tem o apoio dos principais fabricantes mundiais de cerveja, vinho e destilados, que se uniram para fazer parte da solução no combate ao uso nocivo do álcool. Para tanto, trabalha com as partes interessadas do setor público, da sociedade civil e do setor privado. Para obter mais informações sobre os integrantes a Aliança e o que faz, visite o site www.iard.org.

