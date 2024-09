IBC 2024: Hohem brengt intelligente gimbals en legt de lat hoger voor contentcreatie

AMSTERDAM, 16 september 2024 /PRNewswire/ -- Hohem, een internationaal bekende leider in smartphone- en cameragimbals, neemt nu deel aan IBC 2024 in Amsterdam. Na een succesvolle showcase op IFA Berlijn brengt Hohem AI-gestuurde videografie naar IBC, 's werelds belangrijkste evenement voor contentcreatie en technologie. Het evenement vindt plaats van 13 tot 16 september en biedt 14 hallen vol met het nieuwste op het gebied van media- en entertainmenttechnologie. Hohem staat op stand 12.G70 in Hal 12.

Videocreatie met technologie versmelten

De stand van Hohem trekt veel publiek. Deelnemers ervaren uit eerste hand het gemak van gebarenbesturing. De afgelopen tien jaar heeft Hohem zich toegelegd op "het creëren van een eenvoudigere manier om gedenkwaardige momenten vast te leggen met technologie". De gimbals van Hohem zijn niet langer alleen voor stabilisatie: het zijn intelligente, veelzijdige tools voor makers.

In 2016 pionierde Hohem met een combinatie van gimbalrotatie, gezichtsherkenning met software en gebarenbesturing. De gimbal kon automatisch worden bewogen om het onderwerp te volgen. Sindsdien is Hohem blijven innoveren en heeft het een standalone AI-tracker gelanceerd die de grenzen van software verlegt. Gebruikers kunnen nu genieten van AI-tracking tijdens het gebruik van native camera's en allerlei apps voor videogesprekken, korte video's en live streaming.

Hoogwaardige video toegankelijk voor iedereen

Dankzij de smartphones kan iedereen foto's maken, maar het zijn de gimbals van Hohem die de volgende stap zetten om iedereen te helpen content te verbeteren. De iSteady V en iSteady X-series zijn ontworpen voor beginners om eenvoudig video's van professionele kwaliteit te maken. Met het lichtgewicht ontwerp en het eenvoudige bedieningspaneel zijn deze gimbals intuïtief voor gebruikers van alle leeftijden.

De onlangs in juli gelanceerde iSteady V3 ondersteunt gebarenbesturing en afstandsbediening. Voor beginners kan het een uitdaging zijn om de werkmodi en camerabewegingen van de gimbal onder de knie te krijgen, maar met AI-tracking en automatische rotatie kunnen ze in een mum van tijd vloeiende, filmische opnamen maken.

Luisteren naar gebruikers, innoveren volgens hun behoeften

Op de stand van Hohem is het een drukte van belang met bezoekers die de nieuwste gimbals uitproberen. "IBC biedt ons de uitgelezen kans om met enthousiastelingen van videocreatie te praten," aldus het Hohem-team. "De feedback die we krijgen tijdens deze ervaringsmomenten is van onschatbare waarde om de behoeften van gebruikers te begrijpen."

Het Hohem-team organiseert ook workshops en weggeefacties. Dit geeft bezoekers inzicht in het verbeteren van hun contentcreatieproces met behulp van deze AI-gestuurde gimbals.

Ga voor meer informatie over Hohem en zijn nieuwste producten naar [Hohem's website] of ga langs bij zijn stand 12.G70 op IBC.

