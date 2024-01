Iberia Airlines accepte désormais les cartes UnionPay sur son site officiel et son application

MADRID, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Iberia Airline, la compagnie aérienne nationale espagnole, et UnionPay International, le principal système mondial de cartes, ont annoncé le lancement officiel du service UnionPay sur la billetterie en ligne d'Iberia Airlines dans 11 pays de la zone euro.

Les touristes peuvent désormais facilement réserver des vols et effectuer des paiements en utilisant une carte UnionPay sur le site officiel et l'application d'Iberia Airlines. Ce mode de paiement supplémentaire, accessible à tous les titulaires de cartes UnionPay, vient compléter les options existantes d'Iberia et améliorer la sécurité et l'efficacité des transactions en ligne pour sa clientèle.

Après près de 100 ans de développement commercial, Iberia Airlines dessert désormais 26 destinations nationales et 64 destinations internationales à travers l'Afrique, les Amériques, l'Asie et l'Europe, ce qui permet aux touristes de voyager vers la plupart des destinations à travers le monde. Accepté dans 181 pays et régions, UnionPay, en tant que système de carte mondial, a également mis en place un réseau de service très étendu permettant aux titulaires de cartes UnionPay d'avoir accès à une gamme complète de scénarios de paiement, où qu'ils se rendent.

Avec des milliards de cartes émises dans le monde entier, UnionPay est le premier réseau de paiement par carte au monde et la méthode de paiement préférée des marchés chinois et asiatique. Le partenariat avec UnionPay a permis à Iberia Airlines d'élargir sa clientèle asiatique qui réside dans la zone euro.

À propos d'Iberia Airlines

Iberia assure des vols depuis l'Espagne depuis plus de 96 ans dans le but de générer de la prospérité et de connecter les gens au reste du monde. Elle fait partie d'International Airline Group, le premier groupe de compagnies aériennes au monde à s'engager à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et le premier en Europe à s'engager à alimenter 10 % de ses vols en carburant d'aviation durable d'ici 2030. Iberia est la première compagnie aérienne entre l'Europe et l'Amérique latine ; elle a été l'un des premiers membres de oneworld et, aux côtés d'Iberia Express et d'Iberia Regional Air Nostrum, propose des vols vers une cinquantaine de pays depuis l'aéroport de Madrid, où elle a développé son hub. Outre le transport aérien, ses activités sont diversifiées et comprennent le fret aérien, la maintenance des avions et les services d'assistance aéroportuaire.

À propos d'UnionPay International

UnionPay International se consacre aux activités internationales d'UnionPay, un réseau de paiement mondial qui dessert la plus grande base de titulaires de cartes au monde. En collaboration avec plus de 2 500 partenaires dans le monde, UnionPay est désormais disponible chez plus de 70 millions de commerçants dans 181 pays et régions. En dehors de la Chine continentale, UnionPay est accepté par plus de 38 millions de commerçants et 1,76 million de distributeurs automatiques de billets.