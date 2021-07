Ibex et Sana Kliniken Berlin-Brandenburg s'associent dans la démarche diagnostique du cancer avec le support de l'Intelligence Artificielle (IA) en Allemagne

Sana Kliniken Berlin-Brandenburg déploiera la plateforme Galen™ d'Ibex, basée sur l'IA, qui aidera les pathologistes à établir un diagnostic précis, permettant d'améliorer les soins aux patients atteints de cancer.

TEL AVIV, Israël et BERLIN, Allemagne, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Ibex Medical Analytics , le pionnier du diagnostic du cancer basé sur l'intelligence artificielle (IA), et Sana Kliniken Berlin-Brandenburg, qui fait partie de Sana Kliniken AG - le troisième plus grand groupe d'hôpitaux privé en Allemagne, ont annoncé aujourd'hui le déploiement et la première évaluation clinique en Allemagne d'une plateforme d'IA, aidant les pathologistes dans leur démarche diagnostique de cancer.

Les pathologistes ont un rôle incontournable dans la détection et le diagnostic des maladies, leur évaluation étant essentielle à la prise décisionnelle des oncologues, menant ainsi au traitement le plus adapté. Cependant, l'augmentation de la prévalence des cancers et les progrès de la médecine personnalisée ont entraîné une complexité diagnostique croissante qui augmente considérablement la charge de travail des pathologistes. Ces dernières années, la transition des laboratoires de pathologie vers des solutions numériques a permis aux pathologistes de mettre en œuvre des flux de travail optimisés par l'IA afin d'améliorer la qualité et l'efficacité du diagnostic de cancer, se traduisant par une prise en charge optimisée des patients.

Ibex transforme le diagnostic de cancer en développant une technologie d'IA avec apprentissage automatique, à une échelle sans précédent. La plateforme Galen d'Ibex aide les pathologistes à améliorer la qualité du diagnostic de cancer, à mettre en place un contrôle de qualité en temps réel1, à réduire le temps de diagnostic et à augmenter la productivité2. Elle possède la certification CE pour la détection du cancer du sein et de la prostate dans de nombreux flux de travail et a récemment reçu la désignation de « dispositif révolutionnaire » de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Galen a déjà démontré des résultats exceptionnels dans des études cliniques3,4 et a été déployée dans des laboratoires du monde entier, où elle est déjà utilisée en pratique clinique quotidienne.

Le Sana Klinikum Lichtenberg est le principal hôpital de Sana Kliniken Berlin-Brandenburg. Il gère le plus grand centre certifié pour le cancer colorectal de la région de Berlin, ainsi que des centres certifiés pour les cancers gynécologiques, du pancréas, de l'estomac, et du sein. Sana bénéficie d'une mutation numérique: il intègre à ses laboratoires de pathologie la solution de pathologie IntelliSite5 de Philips, en déployant un réseau de scanners de pathologie numérique à haut débit, une solution de gestion des images et un système d'information de laboratoire intégré. Dans le cadre du partenariat avec Ibex, les pathologistes de Sana utiliseront la plateforme Galen en pratique courante et évalueront l'impact clinique de l'utilisation de l'IA lors du diagnostic de plusieurs types de tissus dans divers flux de travail.

« La qualité des diagnostics donnés dans les délais est notre priorité chez Sana, et nous nous engageons à améliorer continuellement les processus de notre laboratoire », a déclaré le professeur Gerald Niedobitek, MD, chef du service de pathologie au Sana Klinikum Berlin-Lichtenberg. « Nous avons été parmi les pionniers de l'adoption de la pathologie numérique en Allemagne et nous sommes fiers d'être parmi les premiers laboratoires du pays à mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans le diagnostic de pathologies en pratique quotidienne. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Ibex pour démontrer les avantages cliniques de l'IA et la manière dont elle peut contribuer à améliorer les soins apportés aux patients. »

« Nous sommes très enthousiastes de faire équipe avec Sana Kliniken Berlin-Brandenburg et d'apporter à leurs pathologistes des solutions potentialisés par l'IA pour améliorer la qualité, la précision, l'efficacité du dépistage et des diagnostics », a déclaré Stuart Shand, directeur commercial d'Ibex Medical Analytics. « Ce partenariat prouve encore une fois l'engagement de Sana envers ses patients, pour garantir les meilleurs résultats possibles. L'intelligence artificielle et les technologies de pathologie numérique deviennent la nouvelle norme en matière de soins oncologiques, une mission à laquelle Sana et Ibex sont fiers de participer. »

