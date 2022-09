IBIS STYLES ENTRA NO METAVERSO COM GALERIA E CONCURSO DE ARTE VIRTUAL "OPEN TO CREATORS" 2022, APRESENTANDO CRIADORES DIGITAIS DE TODO O MUNDO

Hotéis em Bangkok e Sevilha apresentam IRL de arte original; enquanto os seguidores de @ibisstyles no Instagram podem ganhar um NFT

PARIS, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O ibis Styles está trazendo novo pop artístico ao metaverso com sua campanha global #OpenToCreators 2022, em parceria com os criadores digitais e embaixadores do concurso @tikkywow e @naranjalidad. A partir de hoje, os NFTs de todos os artistas associados à campanha ibis Styles 2022 Open to Creators serão compartilhados em uma galeria de arte virtual ibis Styles no metaverso, acessível em spatial.io. A galeria virtual acompanha eventos recentes de arte da vida real (IRL) no ibis Bangkok Silom e ibis Styles Sevilla, onde foram criadas obras originais e NFTs. Os seguidores do @ibisstyles no Instagram agora podem inscrever-se para concorrer a um NFT criado pelo artista Naranjalidad, que será transferido pelo Opensea. O vencedor também receberá o status de membro ouro do programa ALL Loyalty (termos e condições do concurso aqui).

Steamed bun time do @tanstar.artist (CNW Group/ibis Styles) ibis Styles está trazendo novo pop artístico para o metaverso com sua campanha global #OpenToCreators 2022, em parceria com @tikkywow e @naranjalidad, criadores digitais de renome mundial e embaixadores do concurso (CNW Group/ibis Styles) Uma obra digital de @motfaphisit presente na galeria de arte do metaverso ibis Styles disponível no Opensea. (CNW Group/ibis Styles)

"O ibis Styles adora dar as boas-vindas aos criadores atirados, artistas de estilo ousado que dão vida ao conteúdo mais moderno e ultrapassam os limites criativos", disse Laure Duberga, vice-presidente, Economy Brands, Accor. "Este ano, nossa campanha anual #OpentoCreators tem um tema único, com foco em artistas digitais e criadores de NFTs. Estamos mostrando nosso apoio a esses inovadores artísticos, oferecendo várias plataformas para que expressem sua criatividade– em nossos hotéis, nossos canais sociais e, em todo o metaverso."

O recém-aberto ibis Styles Bangkok Silom organizou uma empolgante experiência de arte IRL em agosto, com @tikkywow criando uma obra de arte original que agora está exposta ao lado de duas obras encomendadas que são apresentadas em destaque no hotel. No mesmo evento, um NFT do trabalho de @tikkywow foi criado para o portfólio ibis Styles NFT e estará na recém-lançada galeria virtual ibis Styles no metaverso. Além de @tikkywow, outros artistas serão apresentados no evento de Bangkok como @motfaphisit e @tanstar.artist, cujas obras digitais também estarão na galeria do metaverso ibis Styles disponível no Opensea.

Um hotel de projeto estiloso na Silom road, no centro do distrito central de negócios de Bangkok, oibis Styles Bangkok Silom serviu como a zona de inspiração ideal para lançar a campanha global anual da marca. Com murais ousados, coloridos e de grande porte projetados por @tikkywow, o hotel é um local para encontros e apreciar bebidas ou refeições com amigos. O restaurante PrudRod serve cozinha tailandesa deliciosamente autêntica, e o Boho é um bar animado na cobertura com vista para o horizonte reluzente da cidade. Os elegantes apartamentos oferecem amenidades de última geração e dispositivos do Google Home habilitados por voz.

Mais recentemente, em setembro, o criador digital @naranjalidad liderou o processo artístico na celebração do evento de inauguração do novo ibis Styles Sevilla. Colaborando com os fãs do Instagram de @ibisstyles, @naranjalidad criou um NFT que também estará na galeria de arte virtual ibis Styles no metaverso.

O novo ibis Styles Sevilla é um lugar para ver e ser visto, com um bar na cobertura que serve coquetéis e aperitivos. Com música ao vivo todas as noites, La Azotea de la Roldana atrai tanto moradores locais, bem como hóspedes do hotel para uma atmosfera agitada. No interior, a vibração animada continua, com um design colorido inspirado nos famosos laranjais da Andalusia. Com 218 apartamentos oferecendo a "Sweet Bed by ibis", o hotel encanta os hóspedes com uma piscina iluminada e academia e ótima localização próximo da estação Santa Justa da rede ferroviária AVE.

"O objetivo da nossa campanha Open to Creators é democratizar as formas mais avançadas de criação da atualidade, arte digital e NFTs, envolvendo nosso público no processo criativo. Por meio de nossas redes sociais, esperamos estimular a imaginação dos hóspedes, fãs e seguidores do ibis Styles e convidá-los a colaborar com esses artistas digitais ultratalentosos", disse Caroline Bénard, vice-presidente sênior, Economy & Midscale Brands, Accor. "No ibis Styles, acreditamos que a criatividade deve ser compartilhada e apreciada o mais amplamente possível, e estamos aqui para apoiar os criadores, ao mesmo tempo em que capacitamos mais pessoas a participar da conversa global e da comunidade artística. É por isso que transformamos nossa marca em um espaço criativo: em nossos hotéis, nossas plataformas de mídia social e no metaverso."

Sobre o ibis Styles

Design criativo e atmosfera divertida são o que os viajantes encontram quando se hospedam no ibis Styles. Com um conceito de projeto exclusivo baseado em um tema preciso e uma abordagem confiante e otimista, os hotéis ibis Styles oferecem hospitalidade simples, moderna e econômica. A cordial equipe encanta os hóspedes surpreendendo-os com adicionais divertidos para tornar pessoal e especial todas as estadias. Todos os casais, famílias, viajantes desacompanhados e hóspedes de negócios são recepcionados calorosamente em mais de 560 hotéis ibis Styles de projeto exclusivo em mais de 45 países. O ibis Styles faz parte da Accor, um grupo hoteleiro líder mundial que conta com mais de 5.300 propriedades em mais de 110 países, e uma marca participante de um programa de fidelidade do ALL - Accor Live Limitless, um programa de fidelidade de estilo de vida que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências.

