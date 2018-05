Ibmec convida Cia de Talentos para formato inovador de vestibular

Considerando a crescente importância atribuída a esse tipo de competência nos processos seletivos de grandes empresas, o vestibular do Ibmec/SP passou por uma transformação e, agora, passa a ser "Seleção de Novos Talentos". Além da prova técnica, uma dinâmica em grupo também será obrigatória. Para realizar essa segunda etapa, a instituição de ensino convidou a Cia de Talentos.

A prova de vestibular tradicional será realizada no dia 27 de maio. Na sequência, entre 4 e 7 de junho, todos os candidatos passarão pela dinâmica, que avaliará habilidades como interação com pessoas e soluções de problemas. Na atividade serão utilizadas metodologias de seleção adotadas por grandes empresas brasileiras. O candidato será avaliado em quatro pontos: neuroplasticidade, visão, empatia e centralidade. A prova tem peso 70% na avaliação, enquanto a dinâmica corresponde a 30%. Ao final do processo, todos os estudantes terão feedback da sua performance.

O Diretor do Ibmec/SP, Kenneth Almeida, explica que essa mudança prepara os alunos desde cedo para enfrentarem um mercado de trabalho em transição. "As organizações estão fazendo um forte movimento para reorganizar seus processos de atração e seleção de talentos em face da alta competitividade e cenário turbulento". Nesse contexto, as empresas passaram a demandar pessoas mais preparadas, não somente do ponto de vista técnico, como também socioemocional.

A Diretora Cia de Talentos, Carla Esteves afirma que, hoje, mais de 65% dos processos seletivos conduzidos pela Cia consideram, em primeiro lugar, competências comportamentais e alinhamento com valores organizacionais e, na sequência, sólida formação acadêmica. "A relevância das competências comportamentais sempre foi maior para o mercado de trabalho do que para o ensino superior. Vemos com otimismo esse movimento do Ibmec em reforçar essa lógica desde a porta de entrada, por meio de processos seletivos mais completos", reforça.

Serviço

Seleção de Novos Talentos do Ibmec/SP – 2018.2

Inscrições: até às 18h do dia 21/5/2018 www.ibmec.br/sp (11) 4020-5610

1ª fase:

Prova: 27/5/2018, das 9h às 13h

2ª fase:

Dinâmicas: de 04 a 7/6/2018

Resultado: 13/6/2018



FONTE Ibmec

SOURCE Ibmec

