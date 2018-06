IBRI: 20º Encontro de Relações com Investidores debate inclusão financeira

O tema central do painel foi "O futuro do mercado de capitais no Brasil – O que fazer para aumentar o número de companhias abertas?". De acordo com Edmar Prado Lopes Neto, presidente do Conselho de Administração do IBRI, os RI's passaram os últimos anos falando do Brasil, especialmente sobre questões macro, "mas não falávamos das empresas, que são fundamentais para o desenvolvimento do mercado de capitais", destacou.

Paulo Cezar Aragão, diretor da ABRASCA, ponderou que não se trata de simplificar as regras. Ary Oswaldo Mattos Filho, sócio do Mattos Filho Advogados, fez uma análise do mercado de capitais e das ofertas públicas nos últimos 12 anos. Para Gilson Finkelsztain, presidente da B3, é preciso manter a disciplina fiscal. O setor de private equity e venture capital têm um papel relevante e importante para trazer novas empresas para o mercado", concluiu.

O evento conta com o patrocínio das seguintes empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); BMA (Barbosa, Müssnich, Aragão Advogados); BNY Mellon; Bradesco; Bridge Comunicação com Investidores; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados; Datev Sinfopac; Deloitte; Diligent; Donnelley Financial Solutions; Greenberg Traurig; Itaú Unibanco; MZ Group; Petrobras; RIWeb; Sabesp; S&P Global; TheMediaGroup; Thomson Reuters; e Valor Econômico.

Mais informações: http://www.encontroderi.com.br/20/index.htm

