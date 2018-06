IBRI: 20º Encontro de Relações com Investidores debate o papel dos Conselhos de Administração

Ao participar do painel "Board Level e a criação de valor para os acionistas", Luciano Pires afirmou: "sofremos muito na crise econômica em 2014 e 2015. Hoje, voltamos a ser a empresa mais negociada no índice Bovespa. Não preciso falar nada como estava o Brasil em 2015. É muito difícil explicar para os investidores como a Vale não está envolvida na Lava Jato".

"O Conselho de Administração teve um papel fundamental, endossou e ancorou toda uma jornada de resgate da credibilidade, principalmente, na alocação de capital", declarou.

Luciano Pires atribui ainda ao Conselho de Administração a ida da empresa ao Novo Mercado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), "o que ajudou na valorização dos papéis da companhia".

Osvaldo Burgos Schirmer, presidente do Conselho de Administração da rede de Lojas Renner, relatou sua experiência em Conselho de Administração dentro da empresa e destacou a importância do diálogo com a área de Relações com Investidores.

"O Conselho deve, em princípio, entender a área de RI, que é, ao mesmo tempo, nosso microfone e nosso ouvido no mercado", declarou Schirmer.

O executivo diz que a empresa precisa abrir espaço para mulheres no Conselho de Administração. "Dos 8 conselheiros que a Renner tem, atualmente, duas são mulheres", concluiu.

