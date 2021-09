IBRI debate novas regras para fatos relevantes e negociação de valores mobiliários

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizará webinar em 16 de setembro de 2021, às 17:30, sobre "Novas Regras para Fatos Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários, de acordo com a Resolução nº 44 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

No evento, haverá debate sobre as principais mudanças trazidas pela Resolução da CVM nº 44/2021 em relação ao regime informacional das companhias abertas e presunções relativas e outras regras que passam a ser aplicáveis, no que se refere às possibilidades de negociações com valores mobiliários das empresas por seus controladores, administradores, assessores e partes relacionadas.

Emerson Drigo, subcoordenador da Comissão Técnica do IBRI e sócio do VDV Advogados, será o moderador da videoconferência. O evento contará com palestras de Ana Lúcia Pereira, superintendente de Listagem e supervisão de Emissores da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); Fernando Soares Vieira, superintendente do SEP (Superintendência de Relações com Empresas) da CVM; e Raphael Acácio de Souza, gerente de Desenvolvimento de Normas da SDM (Superintendência de Desenvolvimento de Mercado) da CVM.

O evento é uma realização do IBRI e Ten Sistemas e Redes, contando com apoio institucional da CVM, B3 e VDV Advogados.

Acompanhe o evento no Canal do YouTube do IBRI:

https://youtu.be/wSvxWiwO3Mg

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Rafael V. Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

[email protected]

FONTE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

