IBRI elege novos membros para Conselho de Administração e Fiscal

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) promoveu eleições para eleger novos membros para o Conselho de Administração e Fiscal. Os associados do Instituto votaram para doze conselheiros de administração e três conselheiros fiscais para o biênio 2020-2021.

Edmar Prado Lopes Neto, presidente do Conselho de Administração do IBRI (2016-2019) anunciou os eleitos, durante o jantar de confraternização da entidade, no Hotel Blue Tree Faria Lima, em São Paulo (SP).

Os novos conselheiros de administração do IBRI são: Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, Diego Barreto, Eduardo Pavanelli Galvão, Fernando Foz de Macedo, Geraldo Soares Leite Filho, Guilherme Nahuz, Guilherme Setubal Souza e Silva, José Antonio de Almeida Filippo, José Sálvio Ferreira de Moraes, Renata Oliva Battiferro, Rodrigo Lopes da Luz e Rodrigo dos Reis Maia.

Para o Conselho Fiscal os escolhidos foram: Fernando Augusto Lopes Silva, Diogo de Souza Dias e José Fernando Monteiro Alves.

Os associados votaram de 11 de novembro a 11 de dezembro de 2019. A votação ocorreu por meio eletrônico e presencialmente na sede do IBRI. Com o objetivo de oferecer mais segurança, transparência e confidencialidade necessárias ao processo eleitoral, que foi auditado, pro bono, pela PwC.

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Rafael V.Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064 / + 55 (11) 9 9123-5962

WhatsApp: (11) 9 7024-8393

rodney@digitalassessoria.com.br

FONTE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

Related Links

http://www.ibri.com.br



SOURCE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)