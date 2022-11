IBRI realiza a 2ª edição da Semana do RI

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Evento gratuito promovido pelo IBRI debaterá temas da área de Relações com Investidores na semana de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2022. Haverá, também, Painel Especial com divulgação de "Pesquisa Salarial dos Profissionais de RI no Brasil".

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realiza a 2ª Semana do profissional de RI entre os dias 28 de novembro e 02 de dezembro de 2022. O evento é gratuito e será transmitido pelo Canal do IBRI no YouTube.

De acordo com Rodrigo Luz, conselheiro de Administração do IBRI e coordenador da Semana do profissional de RI, "o evento contará com palestras de renomados nomes do mercado de capitais, tendo como objetivo debater temas usuais e não usuais da área, buscando, também, atrair novos interessados pela profissão de Relações com Investidores".

Em 28 de novembro de 2022, às 08:30, o painel 1 debaterá "Como mensurar o impacto do acionista pessoa física na valorização da ação?". Geraldo Soares, presidente do Conselho de Administração do IBRI e superintendente de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, será o moderador do painel. Karen Bodner, head Global Investor Relations Advisory do BNY Mellon; e Fernando Campos, superintendente de Relações com Investidores da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), participarão como debatedores.

Em 29 de novembro de 2022, às 08:30, o painel 2 abordará a temática "Qual é o day after do RI em uma empresa recém-adquirida?". Guilherme Nahuz, conselheiro de Administração do IBRI e diretor de Relações com Investidores da Hapvida, será o moderador do painel. Rafael Cordeiro, CFO e diretor de Relações com Investidores da Rede Mater Dei de Saúde; e Carlos Biehl, gerente executivo de Relações com Investidores do Grupo Hermes Pardini, serão os debatedores.

Em 30 de novembro de 2022, às 08:30, acontecerá o painel 3 que tem como tema "O dia a dia do RI. Venha aprender com a gente!". Renata Oliva Battiferro, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI e head de RI da Gerdau, é a moderadora do painel. Alceu Demartini de Albuquerque, diretor regional Sul do IBRI e diretor de Relações com Investidores da Grendene, e Natasha Utescher, diretora vice-presidente do IBRI e IR Manager da Dexco, são os debatedores. O painel aborda as metas da área de RI que devem estar atreladas ao desempenho das ações; como melhor definir o tempo do management; como organizar uma conferência; e o que muda no dia a dia do RI de uma empresa listada no exterior.

Em 30 de novembro de 2022, às 16:30, ocorrerá o Painel Especial "Pesquisa Salarial dos Profissionais de RI no Brasil". O Painel é moderado por Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI e consultor global da ABRASCA. Renato Bagnolesi, diretor do FESA Group, discorre sobre a Pesquisa Salarial realizada pelo FESA Group em parceria inédita com o IBRI. Serão apresentados os resultados de pesquisa voltada exclusivamente para os profissionais de Relações com Investidores, passando por todos os níveis de atuação dentro da área de RI e porte da companhia.

Em 01 de dezembro de 2022, às 08:30, o painel 4 aborda "O papel do RI no programa ESG de uma empresa". Rafael Mingone, diretor técnico do IBRI, realizará a moderação do painel. Onara Oliveira de Lima, superintendente de ESG da CCR, e Camila Nogueira, head de Relações com Investidores da Suzano, serão as debatedoras.

Em 02 de dezembro de 2022, às 08:30, o último painel do evento trata sobre "Qual o mindset digital necessário para o profissional de RI?". Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI e consultor global da ABRASCA, modera o painel. Diego Barreto, conselheiro de Administração do IBRI e vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, e Rodrigo Araujo Alves, diretor executivo financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, procurarão mostrar o que temos de melhor para substituir o "face to face", qual a necessidade de o profissional estar preparado para responder perguntas no mundo digital e as habilidades necessárias para navegar nesse novo mundo.

O evento é uma realização do IBRI com apoio da Innova All Around The Brand, MZ; e legendei. A Semana do RI conta com apoio institucional da ABRASCA, AMEC, APIMEC, B3, FECAP e IBGC.

Para participar da Semana do RI, basta acessar o canal do IBRI no YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC6SvdGJyC4_CiCuJkJhruRg/streams

FONTE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

