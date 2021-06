IBS reconnaît la suprématie de Temenos, désigné comme le logiciel bancaire le plus vendu dans neuf catégories

- La technologie cloud-native de Temenos, basée sur l'IA, a été reconnue pour son leadership dans neuf catégories alors qu'elle ne dominait que six catégories l'an dernier.

- Numéro 1 dans la catégorie des systèmes bancaires généraux pendant 16 années consécutives, soit plus de deux fois plus le nombre de transactions du fournisseur en 2e position

- Numéro 1 dans la catégorie des canaux et services bancaires numériques pour la 5e année consécutive, avec 3 fois plus de transactions que le concurrent classé en 2e position

- Numéro 1 dans la catégorie des paiements de détail pour la 3e année consécutive avec trois fois plus de transactions que le concurrent classé en 2e position

- Numéro 1 pour les néobanques et les banques « challengers » avec 17 transactions de plus que l'éditeur en 2e position

- Temenos s'est également classé parmi les leaders régionaux des Amériques, de l'APAC, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique

GENÈVE, 14 juin 2021 /PRNewswire/ -- Temenos (SIX: TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, surpasse toutes les autres entreprises concurrentes. Il vient en effet d'être reconnu comme le premier fournisseur de logiciels du marché avec des victoires dans neuf catégories. Son positionnement est donc renforcé par rapport à l'année dernière, où il s'était classé en position de leader dans six catégories. Selon la liste de Sales League Table d'IBS Intelligence pour 2021 , Temenos se classe en première position dans les catégories de la banque numérique, des services bancaires généraux, des paiements de détail et de la gestion des risques. Temenos s'est également classé en première position dans la nouvelle catégorie des néobanques et des banques « challengers » et a également obtenu la première place dans la catégorie des banques islamiques.

Temenos a également été nommé leader régional dans les Amériques, l'APAC, le Moyen-Orient - Afrique et l'Europe. Avec The Temenos Banking Cloud, la technologie Explainable AI et la solide expertise de Temenos dans le domaine bancaire, les institutions financières peuvent innover en quelques minutes et lancer de nouveaux produits en quelques jours pour atteindre le délai de valorisation le plus court du secteur.

Temenos a été désigné comme étant le système bancaire général le plus vendu pendant 16 ans et l'éditeur vendant le plus de logiciels pour la banque numérique pour la cinquième année consécutive. Depuis plus de 27 ans, Temenos aide les institutions financières à améliorer les services bancaires grâce à une technologie qui établit le modèle de référence à suivre pour le reste de l'industrie.

Dans le Sales League Table de cette année, Temenos était en position de leader dans neuf catégories, plus que tout autre fournisseur de technologie :

Numéro 1 dans la catégorie des canaux et services bancaires numériques avec Temenos Infinity, avec la signature de 106 nouvelles transactions nommées

Premier système bancaire général le plus vendu avec Temenos Transact, garantissant 48 nouvelles transactions nommées

Numéro 1 en tant qu'éditeur vendant le plus de logiciels pour les néobanques et les banques « challengers » avec près de deux fois plus de transactions que l'éditeur classé en 2 e position

position Système de paiement de détail le plus vendu, avec 47 nouvelles transactions nommées

Premier système de gestion des risques avec 84 nouvelles transactions nommées, soit cinq fois plus que l'éditeur classé en 2 e position

position Premier système bancaire islamique/universel (général) le plus vendu, avec 5 nouvelles transactions nommées

Leader régional numéro 1 dans la région des Amériques, y compris pour les signatures avec les institutions BCI , Itaú et BlueShore Financial

, et Leader régional numéro 1 dans la région Moyen-Orient - Afrique, avec de nouveaux clients dont Ahli Bank , STCPay , et Al Ain Finance

, , et Leader régional numéro 1 dans la région de l'APAC, signant avec la Next Commercial Bank et avec la Virgin Money Australia

et avec la Leader régional en deuxième position en Europe , signant avec de nouveaux clients tels que Alpian , FlowBank , et ClearBank

Max Chuard, PDG de Temenos, a déclaré : « C'est un grand honneur d'être reconnu comme l'éditeur de logiciels bancaires le plus vendu dans plus de catégories que n'importe quelle autre société et dans les catégories où règne la compétition la plus féroce. Nous sommes fiers d'améliorer les services bancaires pour 1,2 milliard de personnes chaque jour, avec des clients comme PayPal qui lance son Buy Now Pay Later, offrant une flexibilité de paiement aux consommateurs, Varo qui accompagne 180 millions d'Américains sous-bancarisés, et Komerční Banka, filiale de Société Générale, qui a choisi Temenos pour renforcer son leadership dans le domaine de la banque numérique. Grâce à notre investissement incessant dans l'innovation et à notre capacité éprouvée à répondre aux attentes de nos clients, nous avons été classés en première ou deuxième position pour les systèmes bancaires généraux pendant 22 années consécutives. En outre, nous ouvrons également la voie dans les catégories de paiement et de la banque numérique. La liste de Sales League Table de cette année reconfirme la position de Temenos en tant qu'acteur mondial majeur, et je tiens à remercier notre communauté de clients, de partenaires et d'employés d'avoir collaboré avec Temenos pour révolutionner l'industrie. »

Robin Amlôt, rédacteur en chef chez IBS Intelligence, a déclaré : « Le secteur bancaire évolue dans un environnement difficile avec une forte concurrence des fintechs et des banques « challengers » qui introduisent des technologies disruptives. De nombreuses banques étaient déjà en train d'effectuer leur transition, passant des anciens systèmes à des solutions novatrices. La COVID-19 a accéléré la numérisation. La liste de Sales League Table d'IBS Intelligence est le principal baromètre mondial des performances des fournisseurs et, en cette année difficile, Temenos a maintenu sa première position dans des catégories hautement concurrentielles et a renforcé son leadership dans les secteurs verticaux, se classant en première position dans un plus grand nombre de catégories que tout autre fournisseur. »

À propos d'IBS Intelligence

Depuis près de 30 ans, IBS Intelligence passe en revue chaque année les sélections des systèmes bancaires classiques et des nouveaux systèmes. La liste de Sales League Table d'IBS Intelligence est le baromètre mondial des performances commerciales des plateformes bancaires, allant de la banque de détail à la banque privée, en passant par la banque islamique, la banque numérique et la banque universelle. Le Sales League Table est un outil essentiel pour les dirigeants des banques. Il leur permet de sélectionner des fournisseurs pour des demandes d'information (ou « RFI ») et influence la sélection des fournisseurs dans les services bancaires traditionnels et numériques.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques dans le monde, dont 41 des 50 premières banques, font confiance à Temenos pour traiter à la fois les transactions quotidiennes et les interactions avec les clients de plus de 1,2 milliard de clients bancaires. Temenos propose des logiciels cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiement et de gestion de fonds, qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8 %, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29 %, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.temenos.com .

