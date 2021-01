iBwave va proposer une solution tout-en-un pour la conception de réseaux intérieurs et extérieurs

iBwave Reach comble le fossé entre la conception de réseaux intérieurs et extérieurs, en dotant l'industrie d'un moyen transparent de concevoir avec précision les réseaux de campus.

MONTREAL, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- iBwave, la norme pour la planification de réseaux intérieurs convergents, a annoncé aujourd'hui que la société peut répondre à la demande mondiale croissante de réseaux de bout en bout haute performance grâce à iBwave Reach, sa solution de conception de réseau tout-en-un qui comble le fossé entre la conception de réseaux sans fil intérieurs et extérieurs.

Tirant parti de son partenariat avec Infovista, le leader en matière de performances des réseaux modernes, iBwave propose avec iBwave Reach une puissante solution de conception de réseaux extérieurs multi-technologies qui s'intègre parfaitement au logiciel iBwave Design d'iBwave, leader du secteur. Avec la prise en charge des technologies émergentes (4G/5G/CBRS/IoT/Wi-Fi 6), l'ajout d'iBwave Reach offre aux clients d'iBwave une solution simple pour rationaliser la conception de leurs grands réseaux de campus sans fil multi-technologies avec une précision de prédiction qui a fait ses preuves et à laquelle ils peuvent se fier.

« L'industrie des télécommunications a évolué rapidement. En poussant la conception pour inspecter les performances intérieures et extérieures », déclare Seth Roy, vice-président du développement de produits chez iBwave. « iBwave Reach combine le meilleur des deux mondes, ce qui permet à nos clients de surmonter les difficultés de conception habituelles. En travaillant avec nos clients, nous avons validé qu'iBwave Reach permettra de déployer des réseaux de façon transparente, même dans des environnements complexes comme les mines. Avec l'aide de transporteurs, d'intégrateurs de systèmes, de fabricants d'équipement d'origine et d'entreprises, nous avons pu accélérer la conception de réseaux de campus multi-technologiques complexes avec les mêmes ressources, et étendre notre produit à de nouveaux cas d'utilisation passionnants. »

Le nouveau iBwave Reach accélère la conception et le déploiement des réseaux 5G à l'intérieur des bâtiments et dans les zones extérieures environnantes en éliminant la nécessité de faire de multiples et longues marches sur le terrain pour effectuer des relevés. Capable d'effectuer des prévisions entièrement intégrées pour l'intérieur et l'extérieur, combinée à une base de données de composants croissante de plus de 35 000 éléments de réseau, la puissante solution intégrée d'iBwave Reach et iBwave Design accélère ensemble le cycle de vie d'un projet jusqu'à 50 %.

Pour évaluer la précision, plusieurs projets pilotes ont été réalisés avec les clients d'iBwave pour comparer la solution de bout en bout iBwave Design et iBwave Reach aux résultats obtenus lors de l'enquête post-installation. Tous les résultats ont montré que les performances prévues du réseau se situaient dans la fourchette de variance en dB prévue par rapport aux résultats de l'enquête post-installation. Grâce à ces résultats, les clients d'iBwave peuvent être sûrs que les réseaux de campus qu'ils conçoivent à l'aide d'iBwave Reach fonctionneront comme prévu, éliminant ainsi la nécessité de procéder à des travaux coûteux de dépannage et de reconception après l'installation.

iBwave Reach s'intègre également à la plupart des principaux outils de macro géodonnées du marché. Pendant la phase du projet pilote, les clients d'iBwave ont pu importer avec succès leurs fichiers macro dans iBwave Reach. Mais même en tant que solution autonome, iBwave Reach peut simuler des prévisions macro-extérieures précises allant jusqu'à 100 km2, s'adaptant ainsi à des environnements tentaculaires tels que les villes intelligentes et les mines.

La nouvelle solution iBwave Reach est actuellement disponible chez iBwave.

À propos d'iBWAVE

iBwave Solutions, la norme pour la planification de réseaux convergents d'intérieur, est à l'origine d'une grande expérience sans fil dans les bâtiments, permettant à des milliards d'utilisateurs finaux et d'appareils de se connecter dans un large éventail de lieux. En tant que référence mondiale du secteur, nos solutions logicielles permettent une planification, une conception et un déploiement plus intelligents de tout projet, quelle que soit sa taille, sa complexité ou sa technologie. Outre des logiciels innovants, nous sommes reconnus pour notre soutien de classe mondiale dans 90 pays, la base de données de composants la plus complète de l'industrie et un programme de certification bien établi. Pour plus d'informations, visitez le site ibwave.com

CONTACT : iBwave, Bertrand Guignat, Vice-président, Marketing - iBwave Solutions, [email protected]

Related Links

www.ibwave.com



SOURCE iBwave Solutions