IC Markets overschrijdt volume van 1 biljoen USD voor maart

Recordbrekend resultaat over het eerste kwartaal voor handelsplatform IC Markets met een handelsvolume van $ 2,84 biljoen.

SYDNEY, 7 april 2021 /PRNewswire/ -- Opnieuw een kwartaal van recordbrekende groei voor onlinehandelsbedrijf IC Markets, dat zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2021 bekendmaakte. Het detailhandelsbedrijf meldde een toename van het handelsvolume in alle activaklassen.

Volgens IC Markets zet de groei van 2020 in 2021 door, met een handelsvolume van $ 2,84 biljoen in het eerste kwartaal voor alle instrumenten, een record voor de onderneming. De resultaten volgen op de ongekende groei van de wereldwijde detailhandel van vorig jaar, waarbij IC Markets voor het jaar een handelsvolume van $ 9,32 biljoen rapporteerde dat de verwachtingen overtrof.

Het eerste kwartaal van 2021 steeg met 19% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, waarbij alleen al in maart voor $ 1,04 biljoen aan handelsvolume werd genoteerd, de hoogste maand ooit voor IC Markets. De resultaten van het eerste kwartaal van 2021 zetten de toon voor wat wel eens opnieuw een recordjaar voor het bedrijf zou kunnen worden.

De uitstekende prestaties zijn deels te danken aan een toename van het aantal klanten en een voortgezette productdiversificatie. De firma voegde meer cryptomunten en aandelen-CFD's toe aan haar reeds uitgebreide aanbod.

"Het is ons streven om onze klanten de best mogelijke handelservaring te bieden. Door meer keuze te bieden, kunnen onze klanten hun portefeuille nu diversifiëren naar nieuwe activaklassen," aldus Andrew Budzinski, CEO van IC Markets.

Sinds de oprichting heeft IC Markets een reputatie opgebouwd voor het leveren van een hoogwaardige handelservaring die nog steeds een trouwe aanhang van onlinehandelaars aantrekt. De groeistrategie van de onderneming is erop gericht een breder productaanbod en een toonaangevende handelservaring te bieden.

IC Markets, opgericht in 2007, is uitgegroeid tot de wereldwijde leider in het domein van multi-asset onlinehandelsplatformen. Het onlinedetailhandelsplatform van IC Markets biedt handelsinstrumenten waaronder valuta's, aandelen, grondstoffen, futures, obligaties en digitale activa.

