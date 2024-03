ICANN öffnet den Bewerbungszyklus für das Global Grant Program

Programm zur Finanzierung innovativer Projekte, die das Wachstum eines offenen und widerstandsfähigen globalen Internets unterstützen

LOS ANGELES, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die gemeinnützige Organisation, die das Domain Name System (DNS) koordiniert, gab heute bekannt, dass das Bewerbungsfenster für den ersten Zyklus des ICANN-Zuschussprogramms offiziell geöffnet ist. In dieser ersten Phase des globalen Programms werden Mittel in Höhe von bis zu 10 Millionen Dollar für die Entwicklung ausgewählter Projekte bereitgestellt, die das Wachstum eines offenen, widerstandsfähigen und weltweit interoperablen Internets unterstützen.

Nach Schätzungen des Weltwirtschaftsforums werden 70 % der neuen Wertschöpfung in der Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt auf digitalen Plattform-Geschäftsmodellen beruhen. Allerdings haben 3,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Internet, was bedeutet, dass fast ein Drittel der Welt nicht von den Vorteilen dieser transformativen Plattformen profitieren kann. Das ICANN-Zuschussprogramm zielt darauf ab, kreative und innovative Lösungen zu finanzieren, die den Auftrag der ICANN unterstützen. Es werden Projekte berücksichtigt, die Innovation und offene Standards zum Nutzen der Internet-Gemeinschaft vorantreiben, die Entwicklung, Verbreitung und Weiterentwicklung der Dienste und Systeme fördern, die die eindeutigen Identifizierungssysteme des Internets unterstützen, und die zur Vielfalt, Beteiligung und Einbeziehung aller Interessengruppen und geografischen Regionen beitragen.

„Das Internet ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken, vom Bankwesen über das Gesundheitswesen bis hin zu E-Commerce und Verkehr", sagte Sally Costerton, Interimspräsidentin und Geschäftsführerin der ICANN. „Aber es gibt immer noch viel zu viele Menschen, vor allem in weniger entwickelten Ländern, die offline bleiben oder auf Hindernisse stoßen, die sie daran hindern, die Vorteile des Internets in vollem Umfang zu nutzen. Mit dem ICANN-Zuschussprogramm werden wir Ideen unterstützen, die die Entwicklung und Innovation der eindeutigen Kennzeichnungssysteme des Internets zum Nutzen einer wachsenden, integrativeren Internetgemeinschaft vorantreiben."

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 24. Mai 2024, und die Bekanntgabe der Stipendiaten des ersten Zyklus ist für Januar 2025 vorgesehen.

Weitere Informationen über das Programm, einschließlich der Förderfähigkeit und der Einreichungsanforderungen, finden Sie im ICANN Grant Program Applicant Guide unter https://icann.org/grant-program .

Informationen zu ICANN Die ICANN hat die Aufgabe, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse - einen Namen oder eine Nummer - in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit die Computer wissen, wo sie einander finden können. Die ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. Die ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus der ganzen Welt gegründet.

