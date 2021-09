ICCPP prezentuje bezproszkową technologię atomizacji z nową generacją rdzeni ceramicznych GENE TREE

„GENE TREE jest zwieńczeniem niezliczonych godzin prac badawczo-rozwojowych i niemal dekady doświadczeń w technologii atomizacji elektrycznej. Z radością przedstawiamy nasze przełomowe osiągnięcie badawcze społeczności międzynarodowej i wprowadzamy w przyszłość rdzenie ceramiczne" - powiedział EVEREST Zhao, dyrektor generalny ICCPP.

ICCPP powołała do życia 300-osobowy zespół badawczo-rozwojowy. Nanotechnologiczne ceramiczne produkty rdzeniowe GENE TREE zostały zrealizowane przez ten zespół po ponad 1000 dniach spędzonych na powtarzających się eksperymentach technicznych i naukowych oraz dziesiątkach tysięcy godzin spędzonych na dopracowywaniu tysiąca zestawów wzorów ceramicznych materiałów rdzeniowych. Co więcej, zespół badawczo-rozwojowy pokonał szereg wyzwań technicznych związanych z produkcją, aby zapewnić, że masowo produkowane rdzenie ceramiczne będą na światowym poziomie pod względem spójności, odporności i wyglądu.

Dzięki koncepcji bezproszkowej produkty GENE TREE wykorzystują surowce z nowych, przyjaznych dla środowiska materiałów mineralnych, które w wysokiej temperaturze migrują i dyfundują do trójwymiarowego, sieciowego szkieletu ceramicznego. Następnie mikrostruktura ziarna jest odbudowywana, a wielofazowa struktura współistnienia poprawia wytrzymałość ceramiki. W międzyczasie dyspersja jest rozprowadzana w trójwymiarowym szkielecie ceramicznym, tworząc lipofilową warstwę matrycy, która może polepszyć lipofilowość i magazynowanie oleju w porowatej ceramice. Próby atomizacji wykazały, że temperatura ceramicznej powierzchni grzewczej i atomizacji pozostaje stabilna w zakresie od 4 do 11 W.

W przeciwieństwie do innych produktów, zakres mocy bezpiecznej pracy GENE TREE może być również zwiększony z 8 W do 11 W, aby w pełni zaspokoić wymagania różnych produktów. Folia grzewcza zachowuje stabilną temperaturę, zaś GENE TREE umożliwia ciągłą atomizację przez 4000 sekund - co pięciokrotnie wydłuża jego żywotność w porównaniu z innymi produktami powszechnie stosowanymi.

GENE TREE, jako pierwszy produkt z rdzeniem ceramicznym ICCPP, od momentu wprowadzenia na rynek cieszy się ogromnym zainteresowaniem branży. Z planami zwiększenia zdolności produkcyjnych i sprzedaży dla klientów B2B, GENE TREE od razu zdobył pozycję kluczowego gracza, jak również lidera w technologii elektrycznej atomizacji.

ICCPP

ICCPP jest międzynarodową grupą technologiczną z prawie dziesięcioletnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju technologii, projektowaniu produktów, produkcji, budowaniu marki i innych dziedzinach. Jej produkty i usługi są dystrybuowane w ponad 70 krajach i regionach, a korzysta z nich około 30 milionów użytkowników.

KONTAKT:

Tingkai Xu

e-mail: [email protected]

tel. +86-15957944779

