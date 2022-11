ICCPP, società madre di VOOPOO, lancia il suo primo prodotto HNB (Heat-not-burn)

SHENZHEN, Cina, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Come secondo mercato al mondo, l'Italia ha attualmente più di 1 milione di prodotti di consumo a tabacco riscaldato non bruciato, con un tasso di penetrazione di circa il 10%. International Big Tobacco considera l'Italia uno dei mercati più importanti per i prodotti HNB.

Picture of ICCPP

All'imminente Vaping Expo di Padova questa settimana saranno presenti diverse aziende produttrici di sigarette elettroniche che esporranno i loro prodotti HNB. Tra queste, una delle maggiori è ICCPP Group, la principale azienda al mondo di atomizzazione elettronica, indicata questo mese come il primo miglior produttore di Vape in Cina per il 2022 dai media autorizzati del settore, a dimostrazione della sua posizione di leader nella produzione e della sua solidità.

A differenza di altre aziende che hanno lanciato prodotti HNB negli ultimi anni, ICCPP ha mantenuto un profilo basso. Molti operatori del settore sono curiosi a tale riguardo e si chiedono se l'ICCPP stia creando o meno le sue basi per il mercato dell'HNB. La risposta è ovviamente SÌ. Secondo una fonte affidabile, ICCPP esporrà i suoi prodotti HNB principali con il marchio ZELES, che punta a migliorare l'esperienza dell'utente, guidare l'innovazione e offrire ai fumatori delle sigarette tradizionali una tecnologia innovativa.

Secondo tale fonte, ICCPP ha già iniziato a porre le basi per il mercato dell'HNB a partire dal 2017. Dopo 1.800 giorni di ricerca e sviluppo, con la garanzia di un laboratorio scientifico di livello mondiale, ICCPP ha lanciato con successo ZELES Z2, il suo primo prodotto per dispositivi HNB. ZELES Z2 presenta un supporto per il riscaldamento in lega magnetica flessibile con permeabilità magnetica costante, promettenti prestazioni di riscaldamento universali e stabili, elevata efficienza di trasferimento del calore, durata e affidabilità. L'area ad alta temperatura del dispositivo è realizzata in materiale polimerico speciale semi-cristallino ad alta purezza, conforme agli standard di sicurezza e igiene alimentare della FDA, non è irritante ed è privo di gas nocivi.

La fiducia dell'ICCPP nei suoi prodotti è indiscutibile e l'azienda ha scelto l'Italia come primo mercato di lancio. La qualità di ZELES Z2 sarà completamente testata dal mercato. Se ZELES cambierà mai il panorama industriale dell'HNB, solo i consumatori potranno dirlo.

La Vaping Expo si svolgerà dal 26 al 27 novembre 2022 presso il centro espositivo Fiera di Padova. L'evento è ospitato su una superficie di circa 10.000 metri quadrati e comprende quasi 100 espositori. Si stima che a questo evento di 2 giorni parteciperanno più di 6.000 visitatori.

ZELES esporrà i suoi prodotti nello stand G030 insieme a VOOPOO.

