IceLake Capital soutient HeadFirst Group comme partenaire d'investissement pour accélérer sa croissance future

HeadFirst Group, le principal prestataire de services HR-tech pour les professionnels du Benelux, a conclu un accord avec IceLake Capital qui devient le nouvel investisseur pour permettre l'expansion de HeadFirst Group en Europe.

HOOFDDORP, Netherlands, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- HeadFirst Group propose un ensemble de services RH adaptés aux besoins des grandes et moyennes entreprises des secteurs privé et public, avec plus de 20.000 professionnels hautement qualifiés actifs quotidiennement. Le groupe a doublé sa taille au cours des deux dernières années pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de deux milliards de dollars.

Les principaux segments de marché de HeadFirst Group, les Managed Service Providers (MSP) et le sourcing de profils STEM, continuent d'afficher une dynamique positive. Forte de sa présence au Benelux, la société voit de nombreuses possibilités d'expansion en Europe. Grâce à l'engagement d'IceLake, un financement solide est en place pour réaliser ces ambitions.

Un financement pour la croissance

Avec IceLake, HeadFirst a trouvé un actionnaire pragmatique et ambitieux qui convient à l'entreprise et à sa culture entrepreneuriale. L'investissement initial d'IceLake s'inscrit dans le cadre d'un engagement financier plus large en faveur de la feuille de route internationale de HeadFirst Group en matière de fusions et acquisitions.

Han Kolff, président du conseil d'administration de HeadFirst Group : "Nous sommes très heureux d'accueillir IceLake comme un investisseur solide, aux côtés de notre partenaire financier Kartesia et de nos fondateurs. Avec IceLake à bord, nous serons en mesure de réaliser nos objectifs stratégiques à travers l'Europe."

Bastiaan Hagenouw d'IceLake : " Nous sommes ravis de soutenir HeadFirst Group. Nous apprécions son développement en une société occupant une position unique et dominante sur le marché des services RH. Nous sommes impatients de travailler avec leur conseil d'administration et leur direction pour réaliser leurs ambitions et fournir leurs solutions innovantes à un éventail encore plus large de clients, de fournisseurs et de professionnels."

Jean Diercxsens, directeur chez Kartesia : "HeadFirst Group a plus que doublé sa taille et sa rentabilité au cours des deux années de notre parrainage financier et nous restons engagés à faire partie de ce voyage. Kartesia se réjouit de la présence d'IceLake en tant que nouvel investisseur, permettant ainsi à HeadFirst Group de poursuivre sa croissance rentable et son expansion internationale."

La transaction est soumise aux approbations habituelles de la concurrence.

À propos de

