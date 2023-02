Icelandic neobank indó entscheidet sich für Lucinity zur modernen Prävention von Kriminalität im Finanzbereich

REYKJAVIK, Island, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ --indó, eine isländische moderne Neobank im Mobile-First-Bereich, hat Lucinity als ihre Software zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche ausgewählt, einschließlich seiner Transaktionsüberwachungs- und Case-Manager-Lösungen.

Gegründet im Jahr 2018, ist indo die erste Neobank, die in Island tätig ist. Sie wurde erschaffen, um das Vertrauen in das Bankensystem wiederherzustellen, indem sie gegenüber Kunden offen und transparent darlegt, wie ihr Geld verwendet wird. Das Unternehmen erhielt seine isländische Banklizenz im Februar 2022. Es war die erste neue Lizenz, die in dem Land seit mehr als 30 Jahren ausgestellt wurde. Die Bank zielt darauf ab, vom hoch digitalisierten Bankenmarkt des Landes zu profitieren, wo 95 % der Bevölkerung eine elektronische Identifikation, Banking-Apps oder digitale Währungen verwenden. Das Unternehmen möchte den Erfolg und das signifikante internationale Wachstum von konkurrierenden Banken im Vereinigten Königreich und Skandinavien nachahmen.

Die Bekanntgabe erfolgt während einer geschäftigen Phase der Expansion von Lucinity in Island. Die Bank bedient nun mehr als ein Viertel des isländischen Marktes, nachdem die Arion Bank im November Lucinity ausgewählt hat, um ihre Lösungen in der Region bereitzustellen.

Die Anti-Geldwäsche-Plattform von Lucinity nutzt künstliche Intelligenz, um menschliches Know-how zu erweitern und es Compliance-Teams zu ermöglichen, intelligentere Entscheidungen zu treffen und modernisierte Anti-Geldwäsche-Prozesse zu genießen. Der Ansatz von Lucinity, erweiterte Intelligenz zu schaffen, die das Beste aus Technologie und menschlichen Erkenntnissen kombiniert, hat verschiedenen Banken und FinTechs geholfen, ihre Compliance-Produktivität um mehr als 50 % zu steigern.

indó wird die Transaktionsüberwachung von Lucinity nutzen, um seinem Compliance-Team eine verhaltensbasierte Risikobewertung und erklärbare künstliche Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Die Transaktionsüberwachung ermöglicht es den AML-Teams außerdem, eine überschaubare Fallbelastung und ein angenehmes Benutzererlebnis zu erzielen. Der Case Manager von Lucinity bietet indó kontextbezogene Datenvisualisierungen an, was zu datengesteuerten Entscheidungen führt und Effizienz und Produktivität steigert.

Bei der Wahl von Lucinity suchte indó nach einer überzeugenden AML-Lösung, die sich nahtlos in seine bestehende Technologie und Skalierung sowie seinen schnell wachsenden Kundenstamm integrieren könnte.

„Wir sind ein neuer Wettbewerber im Bankenbereich und suchten nach einer modernen Lösung, die unsere Ambitionen und Standards unterstützen kann", sagt Haukur Skúlason, CEO von indó. „Lucinity ist nicht nur ein Anbieter, sondern ein Partner, der in der Lage ist, sich unserem technischen Bestand und unserer agilen Arbeitsweise anzupassen. Lucinity versteht auch unsere Prioritäten, einschließlich unserer Null-Toleranz-Richtlinie für Geldwäsche."

Guðdmundur Kristjánsson, Gründer und CEO von Lucinity, sagt: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit indó und wollen diesem Unternehmen helfen, seine Aufgabe zu erfüllen, nämlich das Vertrauen wiederherzustellen und der Bankenbranche in Island und darüber hinaus Transparenz zu verleihen."

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1838368/Lucinity_Logo.jpg

SOURCE Lucinity