ICHNOS SCIENCES FERA UNE PRÉSENTATION LORS DE LA CONFÉRENCE JEFFERIES HEALTHCARE EN 2022

NEW YORK, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc, une société de biotechnologie mondiale en phase clinique qui développe des anticorps multispécifiques révolutionnaires pour le domaine de l'oncologie, a annoncé aujourd'hui que son président-directeur général, Cyril Konto, M.D., fera une présentation lors de la conférence Jefferies Healthcare 2022 à New York, le mercredi 8 juin à 15:30, HNE.

« Ichnos s'efforce de développer et de faire progresser des thérapies contre le cancer qui permettent de prolonger et d'améliorer le taux de survie et la qualité de vie, animée par la conviction que la guérison est possible », a déclaré Cyril Konto, M.D., président-directeur général d'Ichnos Sciences. « Nous sommes ravis de nous réunir avec d'autres innovateurs en santé et en biotechnologie à la conférence Jefferies et honorés d'avoir l'occasion de partager nos projets pour faire progresser la médecine. »

La présentation du Dr Konto intervient quelques semaines après qu'Ichnos ait annoncé la sélection de son anticorps trispécifique ISB 2001 TREAT1, le premier anticorps ciblant les lymphocytes T, qui cible BCMA et CD38 sur les cellules de myélome multiple, comme prochain candidat à passer en développement clinique. Le portefeuille d'Ichnos comprend également l'ISB 1342, un anticorps bispécifique CD38 x CD3, pour lequel le recrutement de patients atteints de myélome multiple récidivant/réfractaire se poursuit dans le cadre d'une étude de phase 1, d'escalade de dose et d'expansion, et l'ISB 1442, un anticorps bispécifique biparatopique CD38 x CD47 pour lequel une étude de phase 1 dans le myélome multiple récidivant/réfractaire devrait débuter prochainement.

Une retransmission en direct de la présentation est accessible via ce lien . Une rediffusion du webcast sera disponible pendant un an après la conférence.

À propos d'Ichnos Sciences, Inc.

Ichnos est une entreprise biotechnologique mondiale entièrement intégrée qui a l'esprit d'une start-up. Elle modifie la façon dont le monde conçoit l'innovation en médecine grâce à sa recherche et à son développement de traitements transformateurs centrés sur la maladie en oncologie. La société, dont le siège social se trouve à New York, dans l'État de New York, fait progresser rapidement un portefeuille de candidats novateurs et de premier ordre, conçus pour lutter contre des maladies complexes et pour traiter les patients de manière holistique. Grâce à sa plateforme technologique brevetée BEAT®2 et à ses équipes de pionniers, Ichnos Sciences a pour mission de fournir des thérapies curatives révolutionnaires qui prolongeront et amélioreront la vie des patients, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le domaine des soins de santé.

Pour plus d'informations, consultez le site IchnosSciences.com .

__________ __________ 1 TREAT™: T rispecific E ngagement by A ntibodies based on the T CR 2 BEAT™: B ispecific E ngagement by A ntibodies based on the T CR

