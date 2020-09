iChongqing : nouveautés high-tech et signature de 71 grands projets lors de l'exposition Smart China Expo Online

Un total de 71 grands projets sur les mégadonnées et la technologie intelligente ont été signés le 16 septembre avec un investissement contractuel de 271,2 milliards de yuans (environ 40,1 milliards de dollars), selon le comité organisateur de la Smart China Expo Online. Le volume d'investissement moyen par projet a atteint 3,8 milliards de yuans, en hausse de près de 50 % par rapport à l'exposition précédente.

Les projets contractuels portaient sur la fabrication intelligente, les applications intelligentes, les soins médicaux intelligents, les nouveaux matériaux, l'innovation technologique et d'autres domaines, non seulement liés à de nouvelles infrastructures et à de nouveaux éléments, mais aussi à de nouvelles formes et plateformes commerciales. Les entreprises qui ont participé à la cérémonie de signature comprenaient China Electric Power, China General Technology, Alibaba, Tencent, IBM et BASF.

Annonces hors ligne sur les technologies avancées et livres blancs

Au total, 100 annonces en ligne et 16 annonces hors ligne ont été effectuées. Par exemple, Inspur ICP V3.1, officiellement lancé et récemment mis à niveau, a ouvert la voie à une nouvelle ère de l'informatique en nuage. En outre, la version mondiale de Bolaa Automotive Big Data 4.0 favorise la transformation et la mise à niveau numériques dans l'industrie traditionnelle.

Le document 5G Industrial Application White Paper (Livre blanc sur les applications industrielles de la 5G) aura un impact majeur sur le développement de la fabrication s'il favorise une production intelligente. De plus, le système technologique de la chaîne d'approvisionnement en données a été mis à l'essai avec succès à Chongqing Liangjiang et à Zhejiang Anji. Les deux parties ont produit conjointement un résultat positif pour l'année et ont publié un livre blanc intitulé Government Data Supply Chain White Paper 2.0 (Livre blanc sur la chaîne d'approvisionnement en données du gouvernement 2.0), qui intègre le partage et l'échange de données, l'espace numérique et le supermarché de données...

Autres événements marquants

Événement de prestige mondial consacré à l'application technologique de la voiture autonome, le 2020 i-VISTA Grand Challenge a attiré 19 équipes de conduite professionnelles et 22 pilotes issus d'entreprises automobiles, d'universités et d'instituts de recherche.

Le forum China-Singapore (Chongqing) Dedicated Connectivity Channel Development Forum s'est tenu à Chongqing et sa session parallèle, à Singapour. Depuis le lancement de l'initiative China-Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative on Strategic Connectivity, un total de 228 projets de coopération ont été signés pour une valeur totale de 32 milliards de dollars.

Des YouTubers populaires ont visité Chongqing et certains ont décrit l'exposition comme une expérience « époustouflante ».

Pour obtenir plus d'informations sur l'exposition 2020 Smart China Expo Online, veuillez consulter le site : https://www.ichongqing.info/special/2020-smart-china-expo-online/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275567/iChongqing.jpg

SOURCE iChongqing