Icometrix, líder em Brain Imaging AI, levanta 18 milhões USD em nova ronda de financiamento

LOVAINA, Bélgica e GENEBRA e BOSTON, 14 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- icometrix, a especialista global em inteligência artificial aplicada à imagiologia cerebral, levantou 18 milhões USD na última ronda de financiamento através de uma parceria liderada pela Forestay Capital e conjunto com a Optum Ventures e com a empresa já investidora, Capricorn Venture Partners.

O software icobrain da icometrix, que tem simultaneamente certificação CE e FDA, extrai informação clínica relevante a partir de imagens de Resonância Magnética e TAC do cérebro de doentes com doenças neurológicas, como a esclerose múltipla, doença de Alzheimer e demência, e traumatismo crânio-encefálico. As soluções de AI do icobrain são já utilizadas em mais do que 100 hospitais e centros de imagiologia em todo o mundo, e este número tem aumentado rapidamente. Adicionalmente, 4 das 5 empresas farmacêuticas líderes mundiais utilizam o icobrain nos seus estudos.

"Com o icobrain, as imagens médicas podem ser interpretadas mais rapidamente, com maior consistência e de forma mais personalizada, quantificando o volume de estruturas cerebrais e de diferentes anormalidades", diz Wim Van Hecke, CEO da icometrix. "Uma em cada três pessoas irá sofrer de uma doença cerebral e muitas delas são doenças crónicas, causando um peso enorme aos doentes, família, amigos, prestadores de cuidados de saúde e à sociedade. Tendo em conta que as imagens cerebrais, como as de ressonância magnética e as de TAC, desempenham um papel central no diagnóstico e monitorização de doentes, existe uma necessidade enorme de uma avaliação objetiva e específica para cada doente destas imagens utilizando ferramentas como o icobrain", continua Wim Van Hecke.

"A Forestay está encantada por fazer parceria com a gestão da icometrix e por ajudar a avançar a sua história de sucesso crescente. Esta tecnologia transforma a forma como diagnosticamos, seguimos e tratamos pessoas com doenças cerebrais, e podemos ver o seu potencial imenso para melhorar o diagnóstico neurológico, fazendo um processo complexo mais rápido e mais efetivo para cada doente. O nosso investidor, o grupo Waypoint Capital, tem um longo legado no sector da saúde e também é detentor da Affidea, a maior rede de centros de imagiologia da Europa, que fez parceria com a icometrix para desenvolver os protocolos de estandardização para a sua implantação em grande escala por toda a Europa. Isto transmite-nos uma grande confiança do seu valor potencial futuro", diz Frederic Wohlwend, Managing Partner da Forestay Capital.

"Nós acreditamos fortemente no poder dos dados para ajudar no diagnóstico, monitorização e tratamento de doenças neurológicas," adiciona Heather Roxborough, Partner na Optum Ventures. "Ao colocar as soluções inovadoras da icometrix, de AI aplicada à imagem cerebral, nas mãos de médicos e radiologistas a nível mundial, podemos melhorar a vida de milhões de pessoas com doenças cerebrais."

