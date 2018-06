Icônico Address Downtown abre suas portas para hóspedes

DUBAI, EAU, 4 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Address Downtown, hotel de referência entre os hotéis e resorts Address para um estilo de vida chique do Emaar Hospitality Group, abriu suas portas para hóspedes marcando a chegada do destino muito amado de Dubai e popular entre os visitantes de todo o mundo.

O Address Downtown abriu com vários aspectos inovadores, incluindo novos conceitos de restaurante, mais quartos e suítes, The Spa at Address Downtown e um novíssimo design interior. Com 220 quartos e suítes, o Address Downtown terá mais novidades em breve.

Address Downtown by Emaar Hospitality Group (lobby). Address Downtown by Emaar Hospitality Group.

Olivier Harnisch, CEO do Emaar Hospitality Group, declarou: "O Address Downtown ocupa um lugar especial nos corações de todos os viajantes e hóspedes mais exigentes. Estamos tornando realidade uma joia especial em nosso patrimônio hoteleiro que confirma nosso posicionamento diferenciado ('onde a vida acontece')".

Com 302 metros divididos em 63 andares, o Address Downtown está apenas a 15 minutos do Aeroporto Internacional de Dubai. Situado no coração do centro de Dubai, de lá é possível ir caminhando até o Dubai Mall.

Com muito espaço e acabamentos requintados, os quartos e suítes são equipados com Wi-Fi extremamente rápido, televisão interativa, controle automático e interface de entretenimento. Os hóspedes podem escolher entre 16 opções impecavelmente equipadas de quartos e suítes.

O hotel está apresentando seu popular The Restaurant at Address Downtown, concebido como um apartamento francês de vanguarda. Além disso, estão abertos o Lounge, um oásis social, e o Katana, o qual oferece cozinha estilo robatayaki.

Em breve abrirão: The Galliard trazendo sabores turcos e expressões criativas da cozinha francesa e espanhola e a STK, uma churrascaria americana com estilo de lounge contemporâneo.

O Cigar Lounge é um recanto especial para connoisseurs e o Club Lounge, exclusivo para uso de hóspedes do Club Suites and Rooms, oferece cozinha internacional e bebidas de cortesia. Neos, o lounge super luxuoso no andar 63 e Zeta, um outlet al fresco, abrirão em breve.

O Address Downtown tem uma seleção de locais para reuniões, e tratamentos rejuvenescedores garantem o delicado equilíbrio entre corpo e mente no The Spa at Address Downtown. O refinamento clássico do hotel e sua sofisticação moderna garantem sua aparência de destaque. Tendo características de grandes espaços públicos do mundo inteiro, o lobby apresenta arquitetura fina nos seus detalhes e oferece acessórios artesanais.

O Emaar Hospitality Group também opera: Address Boulevard, Address Dubai Mall, Palace Downtown, Vida Downtown e Manzil Downtown no centro de Dubai. As reservas podem ser feitas on-line: http://www.addresshotels.com

Para obter informações, entre em contato com:

Kelly Home

ASDA'A B-M

+9714-4507600

kelly.home@bm.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/700496/Address_Downtown_Lobby.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/700495/Address_Downtown_Fountain.jpg

FONTE Emaar Hospitality Group

SOURCE Emaar Hospitality Group