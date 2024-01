icotec ag lève 30 millions de dollars auprès de MVM Partners pour financer sa croissance

ALTSTAETTEN, Suisse et EAST HARTFORD, Connecticut, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- icotec ag, leader dans le domaine des implants novateurs pour les tumeurs de la colonne vertébrale, est ravi d'annoncer une étape majeure dans sa trajectoire de croissance en établissant un partenariat stratégique avec MVM Partners, une entreprise mondiale de capital-risque spécialisée dans le domaine de la santé. La société commercialise les produits révolutionnaires BlackArmor® en carbone/PEEK, susceptibles d'offrir des avantages cliniques significatifs par rapport aux implants métalliques traditionnels dans le contexte de l'oncologie vertébrale, exploitant ainsi pleinement le potentiel des options de traitement disponibles pour les patients tout au long de leur parcours.

Depuis l'obtention de l'approbation de la FDA en 2019, de nombreux centres de cancérologie américains désignés ont adopté les produits BlackArmor® d'icotec. Cet investissement permettra à icotec de maintenir sa croissance remarquable et de renforcer ses capacités de recherche et de développement afin d'étendre sa gamme aux indications peu desservies des infections de la colonne vertébrale et de l'ostéoporose.

« Nous sommes ravis de collaborer avec MVM, dont la compréhension approfondie du paysage médical concorde parfaitement avec notre vision pour l'avenir », a déclaré Roger Stadler, PDG du groupe icotec ag. « Ce partenariat marque un tournant pour icotec, car il nous permet de poursuivre notre mission d'amélioration des résultats pour les patients en offrant une alternative convaincante à la technologie des implants métalliques qui existe depuis plus de 100 ans. »

MVM a une solide réputation de soutien et de partenariat avec des entreprises innovantes du secteur de la santé et reconnaît le potentiel de la technologie d'icotec pour transformer les soins aux patients. Ce partenariat témoigne de la confiance accordée au leadership, aux produits et à la trajectoire globale d'icotec.

« Nous sommes enchantés de soutenir icotec dans son objectif de révolutionner l'industrie des implants vertébraux », a déclaré Thomas Casdagli, associé chez MVM. « Les implants BlackArmor® en carbone/PEEK d'icotec représentent une avancée considérable dans le traitement des affections complexes de la colonne vertébrale. Pour la première fois, les cliniciens ont la possibilité de visualiser et de traiter avec précision les patients après la chirurgie, sans les artefacts et les limitations des implants métalliques traditionnels. Nous percevons cela comme une avancée majeure dans les soins aux patients. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec l'équipe d'icotec afin de poursuivre notre succès et notre croissance. »

WISTAMA Finanz- und Beteiligungs AG, le family office de la famille Stadler qui a fondé icotec, demeure pleinement investi en tant qu'actionnaire majoritaire et engagé dans le développement à long terme d'icotec.

Remo Keller, directeur financier du groupe, +41 71 757 00 96

À propos d'icotec ag

icotec se positionne en tant que leader dans le traitement des tumeurs de la colonne vertébrale grâce à une nouvelle génération d'implants de pointe. Les implants BlackArmor® en carbone/PEEK d'icotec résultent de la combinaison de technologies de pointe et d'une expertise industrielle, offrant ainsi des solutions innovantes et fiables aux chirurgiens de la colonne vertébrale et à leurs patients. La société s'engage à faire progresser le domaine de l'implantation vertébrale. Forte de ses succès cliniques et d'un engagement continu envers l'innovation, icotec est solidement positionnée pour influencer l'avenir de la chirurgie vertébrale. Son portefeuille de produits complet a reçu l'approbation de la FDA et bénéficie du soutien de nombreux leaders d'opinion influents ainsi que de centres de traitement du cancer dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.icotec-medical.com.

À propos de MVM Partners

Depuis 1997, MVM investit dans des entreprises de soins de santé à forte croissance. Avec des équipes basées à Boston et à Londres, MVM adopte une perspective d'investissement mondiale qui englobe la technologie médicale, les produits pharmaceutiques, les diagnostics, la recherche et la fabrication contractuelles, la santé numérique, ainsi que d'autres secteurs des soins de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mvm.com.

