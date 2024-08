ICS: un nuevo informe sobre la demanda de hidrógeno revela una oportunidad única

La International Chamber of Shipping lanza un nuevo informe que identifica que se espera que el sector de la industria pesada domine la demanda mundial de hidrógeno hasta 2050, siendo Corea del Sur , Japón y Europa siendo los primeros mercados para el hidrógeno.

Sin embargo, el análisis de los escenarios actuales de demanda de hidrógeno muestra una tremenda volatilidad, lo que aumenta la incertidumbre para las empresas y los inversores.

El informe destaca que para satisfacer 30 millones de toneladas de demanda mundial anual de hidrógeno verde, el mundo necesitaría 411 nuevos buques de hidrógeno y el equivalente a la producción anual de electricidad de América del Sur y Central juntas.

LONDRES, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- La International Chamber of Shipping (ICS) – publica un nuevo informe, escrito por el Dr. Stefan Ulreich, profesor de Economía Energética en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach, Alemania, que identifica los sectores de demanda de hidrógeno, las ubicaciones de la demanda y el cronograma de demanda.

El informe "Turning hydrogen demand into reality: Which sectors come first?" se centra en el potencial del hidrógeno limpio para funcionar como portador de energía y materia prima para descarbonizar múltiples sectores, especialmente aquellos que son difíciles de reducir. El informe identifica que, para satisfacer la demanda futura de hidrógeno, la escala de la demanda de electricidad renovable para la producción de hidrógeno verde no tiene precedentes y genera oportunidades y desafíos únicos en una generación. Se requieren infraestructuras, incentivos para respaldar la demanda, acceso al suministro de energía y un entorno propicio con certeza a largo plazo para que los "nuevos sectores" adopten el hidrógeno verde.

Guy Platten, secretario general de ICS, afirmó:

"Para que la demanda mundial de hidrógeno mantenga el escenario de cero emisiones netas para 2050 al alcance, la demanda de fuentes de combustible basadas en hidrógeno tendría que multiplicarse por cinco respecto de los niveles actuales para alcanzar aproximadamente 500 millones de toneladas entre 2030 y 2050. Una de las principales conclusiones de este informe es la gran variabilidad de la demanda potencial. La industria dominará la demanda de hidrógeno. Sin embargo, el transporte marítimo puede desempeñar un papel clave como facilitador de la economía del hidrógeno".

El informe destaca tres economías como los principales mercados que impulsarán inicialmente la demanda de hidrógeno: Corea del Sur, Japón y la UE. Europa tiene como objetivo 20 millones de toneladas de hidrógeno al año para 2030, y la mitad de ese volumen procederá de fuentes importadas.

El profesor Ulreich añadió:

"Lo que estamos viendo es que la demanda anual de hidrógeno significaría aumentar la flota para transportar hidrógeno por barco. Para satisfacer un aumento global si se comercializaran 30 millones de toneladas de hidrógeno en todo el mundo, podríamos necesitar hasta 411 nuevos buques de hidrógeno (para largas distancias) o hasta 500 buques si se transportara como amoníaco."

