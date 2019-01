ICTBiopraxis promove Primeiro Curso de Planejamento Cirúrgico Usando Impressão 3D no país

RIO DE JANEIRO, 8 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- O Instituto de Ciência e Tecnologia Biopraxis - ICTBiopraxis, criado com apoio da Axis Biotec-Brasil e da Cryopraxis Criobiologia, promoverá o Primeiro Curso de Planejamento Cirúrgico Usando Impressão 3D no Brasil, nos dias 13 e 14 de março de 2019, em parceria com sua empresa incubada Stark Håber e a BioArchitects. O curso será realizado no Centro de Treinamento Edson Bueno, no Rio de Janeiro, para familiarizar e treinar profissionais que atuam na área de saúde com de aulas teóricas e práticas, que totalizam 16 horas.

Nas aulas, profissionais de imagem, radiologistas, médicos, cirurgiões, biólogos, engenheiros e demais profissionais do setor aprenderão a usar modelos impressos em 3D para uma melhor compreensão de patologias. Planejar cirurgias notando previamente dificuldades e apontando soluções que possam ser compartilhadas com colegas e com o próprio paciente diminui tempo de cirurgia e as horas em centro cirúrgico e aumenta ainda a percepção do paciente de estar sendo cuidado por um profissional alinhado com as mais recentes tecnologias e participar ativamente no seu próprio planejamento terapêutico.

De acordo com Goreti Freitas, pesquisadora da FIOCRUZ e diretora do ICTBiopraxis, o curso possibilitará o acesso às mais recentes técnicas de impressão 3D do mundo. Entre os palestrantes estarão profissionais da Mayo Clinic dos Estados Unidos, da DASA-Rio, da PUC-Rio, do INCA-Rio, do Hospital Sírio e Libanês de São Paulo, da Materialise-Brasil, do Centro de Tecnologia Renato Archer em Campinas, do INCOR-São Paulo, da Universidade Paulista, da MAS-Brasil, da UNICAMP e da USP. Será feita também uma demonstração com o Hololens de realidade aumentada pela Bioarchitects.

"O primeiro curso sobre o tema, ministrado em português e em inglês, com tradução simultânea, inclui palestras e aula prática de impressão 3D. É uma oportunidade única de aprender com complicações impostas na prática de saúde e ainda de aumentar a rede de networking", garante Goreti Freitas.

"Apoiar a inovação está na gênese da Cryopraxis. Nosso pioneirismo em tecnologias de criopreservação de células tronco surgiu desse princípio", diz a PhD e diretora técnica da Cryopraxis, Janaína Machado. Já o executivo Eduardo Cruz, da Axis Biotec, classifica essa iniciativa como "o primeiro passo de uma grande história a ser construída pelo ICTBiopraxis".

No total, 140 vagas serão disponibilizadas para profissionais interessados em saúde, com custo de inscrição de R$ 1.500, podendo o pagamento ser feito em cartão de crédito e parcelado em até 12 vezes. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.sympla.com.br/i-curso-de-planejamento-cirurgico-usando-impressao-3d__426546

Contato: Standard (21) 9.9575-8725.

FONTE ICTBiopraxis

