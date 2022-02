ID Quantique crée un centre de compétence en communications quantiques en Autriche pour soutenir le leadership de l'Europe dans les technologies quantiques

Contribuer activement à façonner l'avenir des technologies de l'information quantique pour la communication et le calcul en Europe a toujours fait partie de la mission d'IDQ. ID Quantique Europe soutient les ambitions de l'Union européenne (UE) de rester à la pointe des technologies quantiques et de retenir et de développer de nouveaux talents quantiques en Europe.

ID Quantique possède une longue tradition de partenariats solides avec des universités, des instituts de recherche et des industries européens. Une présence physique dans l'UE est donc devenue une étape logique et opportune pour IDQ afin de soutenir les efforts de l'UE en faveur de la souveraineté technologique. L'Autriche, comme la Suisse, est une pionnière avec près de 30 ans de tradition dans la recherche en information quantique.

Les instituts et les groupes de recherche autrichiens jouent un rôle clé dans de nombreuses initiatives européennes telles que le Quantum Flagship ou l'European Quantum Communication Infrastructure. Au fil des années, IDQ a établi de solides collaborations avec ces organisations autrichiennes, motivant le choix d'ouvrir son nouveau CdC à Vienne. L'Agence autrichienne pour les entreprises (ABA), le ministère fédéral de l'action climatique (BMK), ainsi que l'Agence autrichienne de promotion de la recherche (FFG) ont fortement soutenu l'expansion d'IDQ en Autriche, qui jette les bases du développement futur des technologies de pointe et des affaires dans la région de Vienne.

L'objectif d'IDQ Europe est d'établir progressivement un CdC européen couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D à la conception de produits, en passant par la fabrication, les activités de certification, le service client et le support pour l'ensemble de l'Europe. IDQ Europe vise à créer des emplois et un savoir-faire hautement qualifiés en Autriche. IDQ Europe s'engage également à établir de solides partenariats nationaux et européens et continuera de faire entendre sa voix au sein de l'Europe pour conserver cette position de leader dans les initiatives quantiques, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité technologique de l'UE.

« Avec la création de ce CdC, nous voulons apporter notre contribution au leadership de l'Europe en tant que continent. La physique quantique a été découverte il y a environ 100 ans en Europe. Maintenant que nous entrons dans la deuxième révolution quantique, nous pensons chez IDQ que le centre de gravité de cette révolution doit rester en Europe » a déclaré Gregoire Ribordy, fondateur et PDG d'ID Quantique. « Les entreprises et les organismes de recherche de l'UE et des pays voisins, qui partagent les mêmes traditions et valeurs, doivent travailler ensemble pour libérer tout le potentiel des technologies quantiques afin de faire de notre monde un meilleur endroit où vivre. »

« Le CdC d'IDQ Europe contribuera à la création de valeur des technologies quantiques dans l'UE, avec un développement technologique local et des services innovants », a déclaré Victor Canivell, directeur non exécutif d'IDQ Europe.

« Les technologies quantiques promettent des réponses à des problèmes qui ne peuvent être actuellement résolus avec aucune autre technologie et constituent une clé stratégique pour le succès futur des économies nationales », a déclaré Margarete Schramböck, ministre autrichienne de l'Économie et des Affaires numériques. « Les entreprises qui opèrent comme des pionniers dans ce domaine et qui font ainsi progresser le développement sont des moteurs essentiels de la compétitivité d'un pays. Nous accueillons d'autant plus favorablement le nouveau CdC indépendant d'IDQ en Autriche. »

« Les technologies quantiques sont le meilleur choix pour une informatique verte à très faible consommation d'énergie. Nous sommes sincèrement heureux qu'ID Quantique ait choisi l'Autriche comme emplacement pour son CdC dans les communications quantiques. Pour le paysage très fertile de la recherche autrichienne dans le domaine des technologies quantiques, il s'agit d'une amélioration bienvenue sur la voie du leadership technologique européen » a fait remarquer Leonore Gewessler, ministre autrichienne responsable du changement climatique.

« IDQ a fait ses preuves en matière d'innovations technologiques profondes pour sécuriser nos infrastructures essentielles et nos réseaux de communication mondiaux avec des technologies quantiques qui profitent à notre société », a déclaré René Tritscher, PDG d'ABA. « Nous sommes heureux qu'IDQ ait choisi l'Autriche pour poursuivre sur la voie du succès avec de solides collaborations en Autriche et en Europe. »

« Nous sommes heureux qu'ID Quantique, en tant qu'entreprise suisse, ait établi un CdC dans les communications quantiques en Autriche et que ce centre de haute technologie et de recherche garantisse des emplois hautement qualifiés. Félicitations pour votre projet », a souligné Klaus Pseiner, directeur général de l'Agence autrichienne de promotion de la recherche FFG.

