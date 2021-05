ID Quantique dévoile sa 4ème génération de distribution quantique de clé (QKD) : le Cerberis XG, le nec plus ultra de la sécurité quantique

ID Quantique (IDQ), le leader mondial des solutions de sécurité quantique, a lancé aujourd'hui le Cerberis XG. Il s'agit du premier d'une série visant à fournir le plus haut niveau de confiance aux gouvernements et aux entreprises pour une protection des données à l'épreuve du temps - une fois pour toutes.

GENÈVE, 24 mai 2021 /PRNewswire/ -- La sécurité des méthodes de cryptage actuelles, et notamment des mécanismes d'échange de clés basés sur la cryptographie asymétrique, est aujourd'hui une préoccupation majeure, en particulier pour les gouvernements et les entreprises qui doivent protéger les données pendant cinq à dix ans ou plus. Les éventuels moyens détournés des systèmes actuels, combinés à une impressionnante capacité de calcul, font que des données sensibles de grande valeur risquent d'être décryptées par des individus malveillants. En outre, l'arrivée des ordinateurs quantiques est imminente et rendra les échanges de clés asymétriques dangereux : les données cryptées peuvent être stockées aujourd'hui et facilement décryptées plus tard.