ID Quantique élargit la série XG avec le lancement de Clavis XG : la solution de distribution de clés quantiques (QKD) longue distance et dorsale d'IDQ, le nec plus ultra en matière de sécurité quantique

La sécurité traditionnelle est remise en question chaque jour. Les pressions géopolitiques et commerciales accrues, les avancées technologiques et les acteurs malveillants mettent en péril la confidentialité et la souveraineté de nos données.

La sécurité des méthodes de cryptage actuelles, et notamment des mécanismes d'échange de clés basés sur la cryptographie asymétrique, est aujourd'hui une préoccupation majeure, en particulier pour les gouvernements et les entreprises qui doivent protéger les données pendant cinq à dix ans ou plus. Les éventuels moyens détournés des systèmes actuels, combinés à une impressionnante capacité de calcul, font que des données sensibles de grande valeur risquent d'être décryptées par des individus malveillants. En outre, l'arrivée des ordinateurs quantiques est imminente et rendra les échanges de clés asymétriques dangereux : les données cryptées peuvent être stockées aujourd'hui et facilement décryptées plus tard.

Depuis plus de 15 ans, IDQ commercialise la distribution de clés quantiques (QKD) qui génère et distribue des clés cryptographiques sur un réseau de communication dont la sécurité est prouvée, afin de chiffrer ou d'authentifier des données en toute sécurité. Contrairement aux algorithmes classiques de distribution de clés, la QKD est la seule technique cryptographique connue qui offre une sécurité avancée, résistante aux nouveaux algorithmes d'attaque et aux futurs ordinateurs quantiques. Un avantage significatif de la technologie QKD réside dans le fait que sa fiabilité n'est pas affectée par les avancées technologiques ni par le temps.

Après avoir lancé l'année dernière le premier modèle de la série XG ( Cerberis XG ) pour la génération de taux de clé standard et l'interconnexion à moyenne distance, IDQ élargit maintenant la gamme avec le Clavis XG , un système conçu pour les environnements de production qui nécessitent un taux de transmission de clé élevé ou une interconnexion à distance étendue. Avec ce produit, IDQ offre désormais une gamme complète de solutions pour le metro et le backbone. La série XG prend en charge tous les types de topologies de réseau, tels que les réseaux point à point, relais, en anneau et en étoile.

LeClavis XG :

· Possède une distribution de clés à sécurité prouvée et détection instantanée des intrusions

· Est conçu pour l'échange de clés à haut débit ou l'interconnexion à distance étendue

· Possède l'empreinte la plus petite - montage en rack d'une hauteur de 1U, ce qui permet d'économiser de l'espace en rack dans les centres de données

· Démontre d'une large interopérabilité avec les principaux fournisseurs de cryptage Ethernet et OTN

· A une installation facile et assistance à distance

La série XG est conçue pour un fonctionnement fiable, ininterrompu et à long terme, en fournissant des services de haute disponibilité. Elle est compatible avec le cadre de gestion et de surveillance du QKD d'IDQ, qui intègre les normes ETSI actuelles du réseau défini par logiciel (SDN) QKD ainsi que le système de gestion quantique d'IDQ (QNET QMS) pour faciliter tous les grands déploiements QKD.

Il intègre également des composants de sécurité améliorés et fiables, tels que la détection de sabotage, un module de mémoire sécurisé ainsi que la toute dernière technologie QRNG d'IDQ qui fournit un caractère aléatoire éprouvé pour tout le stockage cryptographique associé.

