id10 japan nimmt Vorbestellungen für den Sake-Abonnementservice KURA-ONE mit seiner originalen 180-ml-Aluminium-Sake-Dose entgegen

TOKIO, 11. Juli 2022 /PRNewswire/ -- id10 japan corporation wird im Herbst/Winter 2022 „KURA-ONE", einen neuen Abonnementservice für japanischen Sake, auf den Markt bringen, und das Unternehmen nimmt jetzt Voranmeldungen für den Service entgegen, der aus 100 Ländern und Regionen bestellt werden kann. Die 180-ml-Dose aus wiederverwertbarem Material bietet eine Reihe von limitierten Sake-Editionen, die nach einem monatlichen Konzept ausgewählt werden, für diejenigen, die sich für echten Sake und die japanische Kultur interessieren und diese im Rahmen eines Abonnements erleben möchten. Außerdem werden verschiedene Geschenksets angeboten, die Sake mit japanischen Handwerksprodukten und anderen Artikeln kombinieren.

Das Konzept von KURA-ONE ist „Geschichte und Geschmack". id10 japan macht sich mit verschiedenen hochwertigen Sake vertraut, kennt seine Herkunft und die Gründe für seine Auswahl und erzählt die Geschichte, während es ihn der Welt vorstellt. Da es in Japan Zehntausende von Sake-Marken gibt, ist es für die Kunden schwierig, den perfekten Sake zu finden. KURA-ONE arbeitet mit preisgekrönten Sake-Brauereien in Japan und im Ausland zusammen, um eine Vielfalt an Sake und Verkostungserlebnissen anzubieten. Die Kunden können verschiedene Geschmacksreisen unternehmen, um den am besten geeigneten Sake zu finden.

Als das Unternehmen über das endgültige Design der KURA-ONE-Dose nachdachte, war es ein vorrangiges Ziel, die Kosten für den Verbraucher zu senken und gleichzeitig Nachhaltigkeit und ein attraktives Design mit traditionellen japanischen Elementen zu bieten. Die endgültige Wahl fiel auf ein recycelbares Aluminiummaterial, das leichter und preiswerter als Glas ist und für 180 ml Sake nur 196 g wiegt. Die KURA-ONE-Dose verhindert ultraviolettes und fluoreszierendes Licht, welches die Qualität des Sake beeinträchtigt. KURA-ONE legt auch Wert auf ein optisch ansprechendes Design, um die Kunden schon vor der Verkostung des Produkts anzusprechen und zu begeistern.

Durch visuelle Informationen auf der Rückseite der Dose über jeden Sake, in Verbindung mit einem QR-Code, können die Kunden interessante und wichtige Informationen über den Sake finden, einschließlich seiner Herkunft sowie der Verkostungserfahrungen von Kunden und Fans der Brauerei. Wenn KURA-ONE-Verkoster und -Kunden „Kommentare abgeben", „mehr über das Produkt erfahren" oder „eine größere Größe kaufen" möchten, können sie den QR-Code auf dem KURA-ONE-Etikett scannen, um auf die Smartphone-Anwendung zuzugreifen und alle erforderlichen Informationen zu finden.

*Das Unternehmen nimmt Vorregistrierungen entgegen, um vor dem Start des Dienstes im Herbst/Winter 2022 einen Sonderrabatt von 15 % zu gewähren.

Zur Vorregistrierung von KURA-ONE besuchen Sie bitte: https://join.japanpage.jp

Informationen zu id10 japan corporation

Die 2008 von Katsunari Sawada im Rahmen des „Japanpage: project" gegründete id10 japan corporation bemüht sich um die „Lieferung", indem sie ihr Bestes tut, um japanischen Sake in kleinen Mengen weltweit zu vertreiben und mit unerschlossenen Märkten über Smartphone-Anwendungen zu kommunizieren.

