IDB Invest geeft eerste 'blauwe obligatie' uit in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

De opbrengsten zullen projecten ondersteunen die bijdragen aan doelstelling 6 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, en de beschikbaarheid van schoon water en sanitair voor mensen in de regio verbeteren. Deze eerste obligatie legt de basis voor toekomstige blauwe obligaties die projecten in andere sectoren financieren, zoals koolstofarme en klimaatbestendige havens, de circulaire economie en duurzaam toerisme.

"Het versnellen van de blauwe economie is een belangrijke aanjager voor de overgang naar een inclusieve, koolstofarme en weerbare toekomst", aldus de Mauricio Claver-Carone, president van IDB. "Met deze eerste blauwe obligatie promoot IDB Group een baanbrekende aanpak voor de financiering van klimaatactie en trekt het nieuwe investeerders aan in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied."

Blauwe obligaties zijn van bijzonder belang voor Latijns-Amerika aangezien 25% van de bevolking aan de kust woont. Met zijn 23 kleine eilandlanden, omringd door zeewater, is het Caribisch gebied extra gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering.

"Blauwe obligaties zijn in opkomst als een innovatieve financiële oplossing om kapitaal te mobiliseren en duurzame zakelijke mogelijkheden te creëren die behoud van oceanen en zoet water vooropstellen", aldus James P. Scriven, CEO bij IDB Invest. "Dit is een drievoudig voordeel: voor mensen, natuur en de economie."

Dit is de zesde obligatie uitgegeven in het kader van het Sustainable Debt Framework van IDB Invest, dat dit jaar van start is gegaan. Tot op heden heeft IDB Invest onder dit kader $ 1,6 miljard uitgegeven, waaronder één benchmark-obligatie in duurzaamheid, twee maatschappelijke obligaties, twee groene obligaties en dus nu een eerste blauwe obligatie.

IDB Invest is de particuliere instelling van de Inter-American Development Bank (IDB) Group en heeft een rating van Aa1/AA+/AAA. IDB Invest streeft ernaar de economische ontwikkeling van zijn aangesloten landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector te bevorderen. https://idbinvest.org/en/investors

