IDB Invest lance sa première obligation en francs suisses, diversifiant ainsi sa base d'investisseurs et élargissant le financement du secteur privé en Amérique latine et dans les Caraïbes

WASHINGTON, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- IDB Invest a annoncé l'émission réussie de son obligation inaugurale libellée en francs suisses, marquant une étape importante dans sa stratégie de financement et sa première entrée sur le marché suisse des capitaux. La transaction a permis de lever 100 millions de francs suisses (environ 127 millions de dollars), ce qui représente une étape importante dans la diversification de la base d'investisseurs de l'institution et dans le renforcement de son accès aux marchés internationaux des capitaux.

L'obligation à 10 ans, émise en tant qu'obligation bleue dans le cadre de la dette durable de IDB Invest, permettra de financer des projets qui favorisent la gestion durable de l'eau et la conservation des écosystèmes marins en Amérique latine et dans les Caraïbes. En alignant l'innovation financière sur l'impact du développement, l'émission renforce l'engagement d'IDB Invest à mobiliser des capitaux privés pour relever les défis environnementaux et sociaux urgents dans la région.

L'obligation porte un coupon de 1,0575 % et son prix a été fixé à un écart de 28 points de base par rapport aux swaps à moyen terme de SARON, ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de IDB Invest et dans son mandat de développement. BNP Paribas a agi en tant que chef de file unique, contribuant ainsi à la réussite de cette transaction historique.

Cette émission représente également la première obligation bleue d'une institution supranationale sur le marché du franc suisse, ce qui souligne à la fois la nature innovante de la transaction et l'appétit croissant des investisseurs pour les actifs durables de haute qualité. La forte demande souligne l'attrait d'IDB Invest en tant qu'émetteur et la pertinence croissante des obligations thématiques qui combinent des rendements financiers avec un impact environnemental mesurable.

En entrant sur le marché du franc suisse, IDB Invest renforce sa capacité à optimiser les coûts de financement et à élargir sa portée auprès des investisseurs, tout en continuant à fournir des solutions de financement qui soutiennent la croissance du secteur privé en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le produit de cette obligation permettra d'élargir l'accès à des infrastructures et à des services durables, en particulier dans des domaines essentiels à la résilience et au développement à long terme, tels que l'eau et l'assainissement.

Cette transaction importante reflète les efforts continus d'IDB Invest pour innover sur les marchés de capitaux et approfondir son rôle de catalyseur du développement économique durable dans la région, en tirant parti de l'intérêt des investisseurs mondiaux pour générer des avantages tangibles pour les communautés et les écosystèmes.

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María Soledad Planes

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