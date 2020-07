IDB Invest lance une obligation de référence d'1 milliard USD, pour renforcer le soutien à la réponse au COVID-19

L'obligation à trois ans porte un coupon annuel de 0,50 % avec un taux mid-swap plus de 29 points de base, ce qui équivaut à 33,75 points de base de plus que le Trésor américain à trois ans. La Banque de Montréal, Citigroup, Goldman Sachs et TD Securities sont intervenus en tant que coteneurs de livres dans le cadre de l'accord.

La transaction a connu une forte demande avec la participation de 51 investisseurs à travers le monde et des ordres totalisant plus de 1,55 milliard USD. Le haut niveau de demande reflète l'intérêt des investisseurs dans la mission de développement durable d'IDB Invest, son solide profil de crédit et le soutien du secteur privé pour l'atténuation des effets du coronavirus.

Les banques centrales et les institutions officielles se sont taillé la part du lion avec 75 % des allocations, suivies par les gestionnaires de fonds (14 %), des banques et banques privées (7 %) et des comptes d'assurance et de retraite (4 %). La clientèle d'investisseurs est très bien diversifiée sur le plan géographique et les Amériques représentent jusqu'à 38 % de la demande, la région EMEA 37 % et l'Asie 25 %.

Répartition des investisseurs

Répartition géographique % Répartition par type d'investisseur % Asie 25 Banques centrales / Institutions officielles 75 Région EMEA 37 Gestionnaires de fonds 14 Amériques 38 Banques / Banques privées 7



Assurance / Retraite 4

Résumé des transactions

Émetteur : Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) Notation d'émetteur : Aa1 / AA / AAA (Moody's / S&P / Fitch) Format : Reg S Montant : 1,0 milliard USD Date de règlement : 21 juillet 2020 Coupon : 0,50 % p.a. Date d'échéance : 21 juillet 2023 Prix d'émission : 99,959 % Rendement à l'émission : 0,513 % s.a. / 0,514 % ann. Cote : Bourse de Londres Mécanismes de compensation : Euroclear et Clearstream Chefs de file conjoints : Banque de Montréal, Citigroup, Goldman Sachs et TD Securities

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre d'IDB Group, est une banque de développement multilatéral se consacrant à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes, grâce au secteur privé. IDB Invest finance des sociétés et des projets durables afin d'atteindre des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 12,1 milliards $ en gestion de biens et 333 clients dans 24 pays, IDB Invest propose des solutions financières novatrices et des services de conseil répondant aux besoins de sa clientèle dans différents secteurs d'activité.

