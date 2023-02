IDB Invest zet prijs van $1 miljard op duurzaamheidsobligaties met een vaste looptijd van 5 jaar

WASHINGTON, 15 februari 2023 /PRNewswire/ -- IDB Invest, de private instelling van de IDB Groep met een rating Aa1/AA+/AAA, heeft een prijs van $1 miljard dollar gezet op een duurzaamheidsobligatie via een wereldwijde benchmark met een looptijd van 5 jaar . De obligatie werd uitgegeven in het kader van het Sustainable Debt Framework van IDB Invest.

The success of the transaction among global investors highlights the strength of IDB Invest’s credit profile and its track record as the leading development bank partnering with the private sector in Latin America and the Caribbean.

De obligatie betaalt een halfjaarlijkse coupon van 4,125% en is geprijsd tegen SOFR mid-swaps plus 59 basispunten, gelijk aan een rendement van 4,210%, 38,5 basispunten boven de 5-jarige Amerikaanse schatkistobligatie. BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs en JP Morgan traden op als gezamenlijke bookrunners voor de deal. De obligatie vervalt op 15 februari 2028.

De transactie is de eerste benchmark van IDB Invest in 2023 en haar eerste benchmark met een vaste rente op 5 jaar in Amerikaanse dollar sinds haar vijfjarige obligatie van $ 1 miljard in april 2021.

De vraag naar de transactie was groot, met 46 beleggers die voor meer dan 1,2 miljard dollar aan orders plaatsten. Vooral ESG-georiënteerde beleggers waren aanwezig en kochten 38% van de toegewezen obligaties. Centrale banken en officiële instellingen kochten 45% van de obligaties, terwijl de rest werd verdeeld onder banken (30%), vermogensbeheerders (16%) en verzekerings-/pensioenfondsen (9%). Wat de geografische verdeling betreft, ging EMEA aan kop met 62% van de toewijzingen, gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika met 26% en Azië-Pacific met 12%.

Het succes van de transactie bij wereldwijde investeerders wijst op de kracht van het kredietprofiel van IDB Invest.

"Wij streven ernaar om als duurzame emittent op de wereldmarkt voorop te lopen", aldus Orlando Ferreira, Chief Finance and Administration Officer van IDB Invest. "Dit maakt deel uit van onze ontwikkelingsmissie, en beleggers wenden zich steeds vaker tot Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voor ESG-beleggingen. Wij streven ernaar de financiering van investeerders te koppelen aan bedrijven uit de particuliere sector in de regio om zo impact te genereren."

Eerder deze maand bevestigde Fitch Ratings de AAA-rating van IDB Invest met een Stable Outlook voor haar uitstekende liquiditeit, lage solvabiliteitsrisico's en solide vermogensprestaties.

Over IDB Invest

IDB Invest, een lid van de IDB Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van zijn lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van $15,3 miljard aan vermogensbeheer en 375 klanten in 25 landen biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die inspelen op de behoeften van zijn klanten in verschillende bedrijfstakken.

