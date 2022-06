IDB Invest zet zijn grootste B-Bond in om het Central Railroad Line-project in Uruguay te financieren

Dit is de grootste B-obligatie die tot nog toe door IDB Invest is uitgegeven. De opbrengsten worden gebruikt om bestaande schulden te herfinancieren en op die manier de algemene financieringsvoorwaarden van het project te verbeteren.

Door middel van deze serie B obligatie-uitgifte faciliteert IDB Invest het aantrekken van kapitaalmarktoplossingen zodat er financiering vrijkomt van internationale institutionele investeerders voor Uruguay. Dit beantwoordt aan de doelstelling van het land om directe buitenlandse investeringen aan te trekken en deze nieuwe fondsen zo te kanaliseren dat er infrastructuurprojecten mee ondersteund worden.

"Investeren in grootschalige, duurzame infrastructuurprojecten kan een transformerende impact hebben op de toekomst van onze regio", stelt Gema Sacristan, Chief Investment Officer van IDB Invest. "Bij IDB Invest blijven we innoveren om financiering te mobiliseren en nieuwe investeerders aan te trekken voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied."

Deze nieuwe voorziening volgt op een eerder financieel pakket van IDB Invest in 2019 voor ongeveer 536 miljoen dollar, dat deels uit een lening van 300 miljoen dollar van IDB Invest bestond en deels door commerciële banken en investeerders bijeen was gebracht. Het project is uitgevoerd via een publiek/privaat-participatiecontract (PPP).

De deal zal naar verwachting bijdragen aan vier doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling: fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), verminderde ongelijkheden (SDG 10) verantwoorde productie en consumptie (SDG 12) en partnerschap voor de doelstellingen (SDG 17).

Over IDB Invest

IDB Invest vormt onderdeel van de IDB Group en is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van haar lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van 14,8 miljard dollar aan vermogensbeheer en 376 klanten in 25 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van zijn klanten in verschillende sectoren.

Over Grupo Vía Central S.A.

Grupo Vía Central werd opgericht als beheersmaatschappij en is specifiek gericht op de bouw, het herstel en het onderhoud van 273 km aan spoorwegverbindingen tussen de steden Montevideo en Paso de Los Toros. De aandeelhouders zijn zowel internationaal als in Uruguay zelf, goed bekendstaande bedrijven, zoals bijvoorbeeld SACYR uit Spanje.

