IDB Lab Forum toont innovatie en technologie in ontwikkeling

WASHINGTON, 18 mei 2023 /PRNewswire/ -- Via zijn innovatielaboratorium, IDB Lab, houdt de Inter-American Development Bank Group op 13 en 14 juni de tweede editie van het IDB Lab Forum in Bogotá, Colombia. De thema's van het evenement zijn het financieren en bevorderen van ecosystemen voor ondernemers.

Deze belangrijke, internationale bijeenkomst heeft als doel om door middel van innovatie en technologie de levenskwaliteit van de burgers van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied verbeteren. Ondernemers, investeerders, bedrijven, versnellers en andere spelers in het innovatie-ecosysteem zullen elkaar ontmoeten om zakelijke kansen te benutten, trends te ontdekken, talent te identificeren en nieuwe initiatieven te lanceren.

De agenda van het evenement benadrukt het belang van het in een vroeg stadium financieren van innovatie en van de ontwikkeling van ondernemende ecosystemen om nieuwe oplossingen voor de belangrijkste economische en sociale problemen van de regio te bevorderen, waarbij onderwerpen als genderidentiteit, diversiteit, klimaat en biodiversiteit aan bod komen.

Aan het forum wordt deelgenomen door de president van de IDB, Ilan Goldfajn; de minister van Handel, Industrie en Toerisme van Colombia, Germán Umaña; Ramiro López Ghio, de vertegenwoordiger van de IDB-groep in Colombia, en meer dan 80 prominente sprekers en panelleden.

Dit jaar maakt het evenement deel uit van de viering van de 30e verjaardag van IDB Lab, "dat in volle evolutie is om de eerste innovatiehub voor ontwikkeling in de regio te worden", aldus Irene Arias, CEO van IDB Lab. "IDB Lab Forum is een ruimte die deze nieuwe rol benadrukt; hierin bieden we een uniek platform om ondernemers, investeerders, bedrijven, versnellers en overheidsinstanties, naast andere vernieuwers, met elkaar in contact te brengen en van gedachten te wisselen," zegt ze tot slot.

Het IDB Lab Forum zal onder meer bestaan uit WeXchange , een pionier in het bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in STEM. Tijdens het evenement zullen vijftien innovatieve ondernemers uit de regio, geselecteerd uit meer dan 300 kandidaten, hun bedrijven aan potentiële investeerders presenteren voor financieringsmogelijkheden.

Ga voor registratie en meer informatie over het IDB Lab Forum naar www.idblabforum.org .

Over IDB Lab

IDB Lab is het innovatielaboratorium van de IDB Group, de toonaangevende bron van ontwikkelingsfinanciering waar men tevens over de expertise beschikt om de levens in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) te verbeteren. Het doel van IDB Lab is het stimuleren van innovatie voor inclusie in de regio door het mobiliseren van financiering, kennis en connecties in een vroeg stadium oplossingen te testen die het verschil kun maken voor kwetsbare bevolkingsgroepen die door economische, sociale en/of milieumalaise worden getroffen. Sinds 1993 heeft IDB Lab meer dan USD 2 miljard goedgekeurd voor projecten in 26 LAC-landen. www.idblab.org

