IDBI Intech Ltd., premier acteur indien de la transformation des services bancaires numériques, annonce un partenariat avec Lemon Advisors UK Ltd., pour étendre ses activités en Asie du Sud-Est, au Japon, en Australie, au Royaume-Uni et dans l'UE

MUMBAI, Inde, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- IDBI Intech Ltd, la plus importante société indienne de transformation des technologies bancaires numériques, a annoncé un partenariat stratégique avec l'une des sociétés de conseil en technologie les plus réputées du Royaume-Uni, Lemon Advisors UK Ltd., afin d'étendre ses produits et services Fintech pour le secteur des services bancaires et financiers à de nouveaux marchés mondiaux. Parmi les offres technologiques mondiales standard d'IDBI Intech figurent, entre autres, la lutte contre la criminalité financière, la transformation des paiements, l'expérience client numérique et l'intégration des technologies numériques.

IDBI Intech, par l'entremise de ses offres « Conformité en tant que service », répond aux changements progressifs des écosystèmes de gouvernance, de gestion des risques et de conformité dans le monde entier.

Reconnaissant l'importance de ce partenariat, M. Surajit Roy, DG et PDG d'IDBI Intech, a déclaré : « On estime que les dépenses mondiales des institutions financières en matière de conformité réglementaire devraient augmenter de 21 % pour atteindre plus de 5,6 milliards de dollars américains d'ici 2024 et que 75 % de ces dépenses seront consacrées à la prévention et à la détection de la criminalité financière. Nous sommes ravis de nous associer à Lemon Advisors et de présenter nos solutions sur les nouveaux marchés mondiaux. »

Cette association aidera IDBI Intech à accéder aux marchés mondiaux où elle vise à tirer parti de la portée considérable que Lemon Advisors apporte dans les régions d'Asie du Sud-Est, du Japon, de l'Australie, du Royaume-Uni et de la région de l'UE.

M. Subhash R. Ghosh, fondateur et PDG de Lemon Advisors UK, a déclaré : « IDBI Intech Ltd., avec sa série de produits disruptifs dans le domaine de la criminalité financière et des paiements, et grâce à l'IA et au ML, a obtenu une reconnaissance et un succès considérables. Elle vise à constituer un portefeuille rentable de ses revenus mondiaux au cours des 18 à 24 prochains mois dans ces régions. Lemon Advisors UK est extrêmement fier d'être son partenaire-conseil. »

IDBI Intech Ltd. basée à Mumbai en Inde est une société informatique de Fintech numérique spécialisée dans la transformation des entreprises dans le domaine des services financiers bancaires et des assurances. Elle fait partie de l'IDBI Bank, une banque commerciale universelle de premier plan en Inde.

www.idbiintech.com

Lemon Advisors UK Ltd. est un cabinet de conseil en technologie de premier plan basé à Londres, qui se concentre sur les secteurs verticaux de la FinTech, de la SpaceTech et de l'aviation, de l'HealthTech et offre des services de transfert de technologie, de transfert de connaissances et de protection de la propriété intellectuelle dans plus de 38 pays.

www.lemonadvisors.co.uk

Contacts :

IDBI Intech Ltd.

[email protected]

+91 85919 11911

Lemon Advisors UK Ltd.

[email protected]

+44 20 3289 8562

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1553352/IDBI_Intech_Logo.jpg

SOURCE IDBI Intech Ltd.